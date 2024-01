Un caballo de la Policía montada del Perú murió tras chocar contra un bus de transporte público debido a que se escapó de la custodia de su agente. El animal habría huido al no tolerar los ruidos de los artefactos pirotécnicos que se utilizaron en la Noche Blanquiazul que se realizó el último lunes 15 de enero en el Estado Nacional.

Varios medios nacionales han revelado que fueron tres los caballos que huyeron de los alrededores del recinto deportivo, donde se llevó a cabo el encuentro amistoso entre Alianza Lima vs Once Caldas.

Un video difundido en redes sociales muestra a los agentes de la PNP recogieron al caballo fallecido y a otro que resultó herido que también se estrelló contra el vehículo.

Este hecho ha causado gran rechazo entre los usuarios, quienes cuestionaron el uso de caballos para este tipo de eventos y protestas. Pues se sabe que estos animales son muy susceptibles a los ruidos fuertes.

“¿Qué sentido tiene usarlos en este tipo de eventos? Espero esto marque un precedente, no se puede ser tan indiferente”, “No más fuegos artificiales ni animales en estadios, por favor seamos empaticos no solo con los animales sino también con las personas con autismo, etc”, “¿Cuál es la necesidad de llevar caballos a los estadios? Siempre es lo mismo solo asustan a los animales”, “Cuántas muertes de inocentes caballos se necesitarán, para que deje de existir la Policía Montada? No hay argumento válido que sustente que el uso de caballos sea efectivo para fines de mantener el orden”, fueron algunos comentarios de los cibernautas.