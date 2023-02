Pamela Cabanillas Sánchez, la cabecilla de la organización que se dedicaba a la estafa de personas a través de la clonación de entradas para los conciertos de Daddy Yankee, Morat, Coldplay, Bad Bunn y demás, fue condenada a 18 meses de prisión preventiva, luego que el Poder Judicial la encontrara responsable en la participación y liderazgo de los delitos de estafa, suplantación de identidad y falsificación de documentos.

Según informó el Tercer Despacho Provincial de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro Pamela Soley Cabanillas Sánchez se encargaba de clonar de la página de Teletiket las entradas y venderlas para diferentes conciertos. También utilizaba un QR original y creaba entradas falsas. Sus estafas también las aplicaba a partidos de la selección peruana de fútbol.

Cabanillas Sánchez, quien se encuentra prófuga en España, habría estafado de forma sistemática, entre marzo y octubre del 2022 a decenas de personas. El monto generado producto de este hecho ilícito asciende a 85,957 soles, según el Ministerio Público

La investigada ofrecía las entradas por redes sociales y aseguraba que su padre trabajaba en la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc). De esta manera, justificaba el bajo precio que ofertaba.

Además, se reunía con sus víctimas, mostraba su documento de identidad y los llevaba hasta su presunto domicilio, ganándose la confianza. Tras realizar la transacción bloqueaba a los agraviados para evitar reclamos.

Los delitos imputados contra Cabanillas Sánchez son: estafa, suplantación de identidad y falsificación de documentos que tienen una pena privativa de la libertad máxima de 8, 4 y 5 años, respectivamente.

El pasado 17 de noviembre, Pamela Cabanillas fue apresada en España, tras robar ropa de una conocida tienda por departamento, según información de la Policía Nacional. “Recientemente, fue detenida por las autoridades españolas por robar bajo la modalidad de ‘tendera’. El 3 de diciembre fue liberada al ser un delito menor”, contó el coronel y jefe de estafas de la Dirincri, Manuel Cruz.

“¿Por qué motivo no se activó la alerta roja? Entendemos que es ajena de nosotros y no se pudo activar porque la captura internacional aún no se da, solo falta regularla. Solo nos faltaría ella”, resaltó el coronel Cruz.

Antes, Cabanillas Sánchez indicó que en España las autoridades le informaron que solo cuenta con una alerta azul en Interpol y que, en ese caso, se requiere que solo informe de su paradero. Según su versión, eso mismo ocurrió en el consulado peruano.

Cabanillas Soley, de 18 años, pertenecería a la banda Los QR de la estafa, en la también está involucrado Franco Fabricio Patiño Guerrero, de 21 años, y detenido cuando regresaba a Lima desde Colombia.