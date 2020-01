La joven que grabó a un sujeto masturbándose en un bus de transporte público contó los momentos de incomodidad y miedo que vivió. De acuerdo a 90 Matinal, el hecho ocurrió cuando la víctima regresaba a casa luego de salir de su universidad.

“No fue al instante, primero lo vi y sentí su acercamiento, era demasiado obvio, entonces lo que hice fue ver disimuladamente si estaba pasando algo. Cuando me doy cuenta que su miembro viril estaba fuera, primero me paralicé, tuve bastante miedo, quería llorar, no sabía qué hacer. Luego pensé, tengo que hacer algo, esto no se puede quedar así, si me lo ha hecho a mí, a cuántas chicas se los habrá hecho y se los hará”, detalló al citado medio.

“Entonces yo cojo mi celular, pongo la cámara de video y lo comienzo a grabar, hago escándalo y el tipo se para inmediatamente, ni siquiera sé cómo habrá guardado su miembro porque yo vi que se paró y seguía fuera”, agregó.

La joven indicó que ella iba sentada al lado de la ventana y el sujeto estaba a su lado. “Él tenía un folder manila en su pierna derecha y lo inclinaba para que nadie de sus alrededores vea, solamente yo. El folder manila lo tapaba y con su otra mano se masturbaba”, sostuvo.

A raíz de la acción del sujeto, la joven le reclamó y lo único que atinó a decir el hombre fue que se había confundido. “Ni siquiera pidió perdón”, aseveró la agraviada.

Consultada respecto a si los pasajeros hicieron cuando oyeron sus reclamos hacia el hombre, la joven señaló que solo atinaron a decirle que lo grabe y lo denuncie. “Solo escuche la voz de un señor que dijo ‘denúncialo’. Las demás voces eran femeninas que decían que era un enfermo, que tenía que fotografiarlo, grabarlo”.

“Después de que se baja me quedé llorando todo el trayecto, asustada, temblando, nadie se acercó a consolarme, todos siguieron sus cosas. Nadie hizo nada”, añadió.

Vale recordar que la Policía Nacional busca al sujeto que fue grabado en el momento que se masturbaba en el interior de un bus de transporte público. A través de Twitter, la Policía pidió a los usuarios informar a la comisaría más cercana si conocen su paradero.

