El 2 de enero de este año, El Comercio difundió en sus versiones impresa y digital los nombres de las personas que ocuparon ilegalmente la vía auxiliar -designada exclusivamente para emergencias- en la carretera Panamericana Sur durante los días de Año Nuevo. Tras realizar el registro fotográfico y audiovisual, un equipo de la campaña #notepases de este Diario realizó la formulación de 40 papeletas ciudadanas, amparado por Reglamento Nacional de Tránsito, que faculta a cualquier peruano a presentar una denuncia contra choferes o vehículos cometiendo una infracción de tránsito.

Hoy a las 10 a.m. el presidente de la Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), José Aguilar, y el director de fiscalización y sanción de la misma entidad, Ronald León, recibieron las 40 denuncias ciudadanas, las cuales seguirán un proceso administrativo hasta convertirse en sanciones efectivas. Este proceso puede realizarlo cualquier ciudadano que sea testigo y tenga evidencia de una infracción, como informamos hace dos días.

El presidente de la Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), José Aguilar, y el director de fiscalización y sanción de la misma entidad, Ronald León, recibieron las 40 denuncias ciudadanas formuladas por El Comercio, las cuales seguirán un proceso administrativo hasta convertirse en sanciones efectivas. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Al menos la mitad de los casos corresponden a vehículos que realizaban el servicio informal de transporte usando la vía auxiliar de la Panamericana Sur, muchos de ellos con medidas cautelares (órdenes de captura) por cuantiosas deudas en papeletas. En estos casos, la ATU -entidad que fiscaliza el servicio de transporte formal e informal- deberá actuar en sus facultades para imponerles una sanción, al tratarse de un servicio de movilidad. En el caso de vehículos particulares que fueron captados usando la vía auxiliar, la ATU derivará las denuncias a la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional. De esa manera las papeletas estarán en manos de las entidades facultadas para sancionar cada caso.

Muchos de los vehículos que fueron captados invadiendo la auxiliar registran medidas cautelares (órdenes de captura) por acumulación de papeletas impagas.

Aunque la papeleta ciudadana existe desde 2009, la realidad muestra una baja difusión de esta herramienta. Iniciativas privadas, como las aplicaciones móviles VIPA y Ojo Vial, han avanzado en el proceso en Lima, demostrando la viabilidad de soluciones tecnológicas para mejorar la fiscalización ciudadana.

Experiencias comparadas, como las implementadas en Argentina y Panamá, muestran sistemas que permiten a las autoridades recibir denuncias en tiempo real, sin intermediarios. En Estados Unidos, aplicaciones como “Text to Ticket” ofrecen recompensas a ciudadanos por grabar infracciones.

¿Cómo se presenta una denuncia ciudadana por infracción de tránsito contra un chofer o vehículo?

A pesar de que la ley faculta a cualquier ciudadano a presentar una infracción ciudadana, la falta de un formato único y lo burocrático del proceso termina disuadiendo a muchos a denunciar. Sin embargo, existen tres pasos concretos y dos canales digitales y presenciales para poder realizarlo.

1. Reunir evidencia

Es importante reunir las pruebas (fotografías, videos) de la infracción. Adicionalmente, con la placa del vehículo del infractor, es posible conocer el nombre del propietario con acceso público y gratuito en la web de Registros Públicos https://www.sunarp.gob.pe/seccion/servicios/detalles/0/c3.html. Con la placa del vehículo también es posible revisar el historial de papeletas que debe el propietario por medio de la web del SAT https://www.sat.gob.pe/websitev9/TributosMultas/Papeletas/ConsultasPapeletas. También es posible revisar si el vehículo tiene vigentes la revisión técnica en https://portal.mtc.gob.pe/reportedgtt/form/frmconsultaplacaitv.aspx y el SOAT en https://www.apeseg.org.pe/consultas-soat/. En el caso de ser un vehículo de transporte público, es posible revisar si la unidad está habilitada para dar el servicio en https://sistemas.atu.gob.pe/ConsultaVehiculo.

2. Llenar un formato

Al no existir un formato exclusivo para presentar la denuncia ciudadana, El Comercio recibió iniciativas por parte de abogados expertos en tránsito que permiten entregar la información detallada y completa. Una de ellas es la de José Luis Palomino Quispe, quien además de abogado, es un exsuboficial de la policía de tránsito. “La iniciativa -de crear un formato especial para la papeleta ciudadana- nace a raíz de que me gustó la especialidad de tránsito desde tiempo atrás. Soy un abogado que busca dar soluciones dinámicas, pues las leyes son dinámicas. No hay que quedarse en las viejas ideas. Yo también fui asesor municipal en Maynas en temas de tránsito, desde donde traté de que la denuncia ciudadana se convierta en una ordenanza a fin de que la sociedad, a nivel nacional, sepa que cualquier ciudadano tiene el mismo poder que un policía para identificar y sancionar al infractor”, dice Palomino.

PUEDE DESCARGA EL FORMATO HACIENDO CLIC AQUÍ

3. Presentarlo a la autoridad competente

Con toda la información, el denunciante tiene diferentes opciones para presentar el reporte. La primera es por medio del correo electrónico perteneciente al área de fiscalización de la ATU consultasdfs@atu.gob.pe. La segunda opción es hacerlo virtualmente a través de este link del Ministerio de Transportes y Comunicaciones https://midenuncia.mtc.gob.pe/denuncias/index/10. La tercera alternativa es presentar de manera presencial la documentación al área de fiscalización de la municipalidad distrital o provincial donde se registró la falta. La cuarta manera es entregar la misma documentación a la comisaría de la jurisdicción donde ocurrieron los hechos, donde el policía tiene la obligación de recibirla.