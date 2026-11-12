La Plaza Principal de Chiclayo ultima sus preparativos para la visita del papa León XIV a Chiclayo, que tendrá lugar el próximo jueves 12 de noviembre de 2026. (Imágenes de Abby Ardiles / EC)
La Plaza Principal de Chiclayo ultima sus preparativos para la visita del papa León XIV a Chiclayo, que tendrá lugar el próximo jueves 12 de noviembre de 2026. (Imágenes de Abby Ardiles / EC)
Por Redacción EC

Miles de ciudadanos peruanos, visitantes extranjeros y delegaciones de Ecuador se han congregado masivamente en Chiclayo para participar en la esperada llegada del papa León XIV. Las calles, plazas y principales vías reflejan una atmósfera de profunda devoción

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