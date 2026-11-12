Miles de ciudadanos peruanos, visitantes extranjeros y delegaciones de Ecuador se han congregado masivamente en Chiclayo para participar en la esperada llegada del papa León XIV. Las calles, plazas y principales vías reflejan una atmósfera de profunda devoción

Los fieles se preparan para la misa multitudinaria que se celebrará este 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel. Las autoridades locales y los equipos de seguridad ya se encuentran desplegados para garantizar el orden en este masivo encuentro litúrgico,

El pontífice visitará este viernes Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte de su labor pastoral en el Perú. (Foto: AFP)

Muchos fieles han pernoctado o realizado largas jornadas de viaje para asegurar un lugar estratégico desde donde presenciar el paso de la comitiva papal y ser parte de las reflexiones que marcarán esta visita apostólica.

“Es una bendición total, tenerlo en esta tierra. Esperemos que esto sea el inicio de Perú, más justo”, señaló uno de los fieles.

Delegaciones de Ecuador

Uno de los aspectos más saltantes de esta masiva concentración es la llegada de numerosas delegaciones procedentes de Ecuador. Motivados por la fe y el deseo de compartir un mensaje de unidad regional, ciudadanos ecuatorianos han cruzado la frontera norte para sumarse a los fieles peruanos.

“La llegada del papa ha logrado reunir pueblos. Deseamos que siga siendo el león que necesita la iglesia en estos tiempos”, señaló con emoción un integrante de la delegación ecuatoriana que cruzó la frontera para sumarse a la bienvenida de León XIV.

Pampas de Pimentel

Para recibir a los aproximadamente un millón de asistentes que se esperan, se han organizado tres accesos principales, distribuidos en 17 puertas de ingreso y siete salidas.

El despliegue también contempla medidas de atención y seguridad. Se instalarán 14 puntos de salud, un hospital móvil de Hospital Perú y 20 ambulancias, además de personal de los bomberos, la Cruz Roja y el Ministerio de Salud.

A ello se sumará la habilitación de aproximadamente mil servicios higiénicos y un contingente policial para resguardar la actividad.

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