Dos presuntos delincuentes se robaron un vehículo negro que estaba estacionado en la cuadra 2 de la calle Pisac, de la cooperativa 27 de Abril, en Ate. El hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

En las imágenes se pueden observar a los sujetos caminando por el lugar, segundo después uno de ellos se acerca al auto y al no poder abrir la puerta se retira. Minutos después regresa su cómplice y este abre el vehículo tras romper con un instrumento la chapa para ingresar.

Mientras tanto su compinche se pone delante del automóvil para así empujarlo de retroceso. Luego de moverlo por cuadra y media, logran encenderlo y llevárselo con rumbo desconocido.

Según la víctima, tras lo sucedido ha recibido varias llamadas en las que le piden tres mil soles a cambio de recuperar su carro. Sin embargo, este no piensa ceder ante los pedidos de los delincuentes.

“Me han llamado como 20 veces y la verdad que yo no tengo dinero para poder aportar. Dicen que lo tienen en una cochera, guardado y si no le doy lo van a desaparecer. Me piden 3 mil soles”, dijo César Díaz a América Noticias.

“A mí lo que me interesa es que las dos personas sean identificados y agarrados porque están haciendo mucho daño a nuestros vecinos. Han hecho cierto seguimiento a su celular y me dicen que están en Ate”, agregó.

El caso ya está en manos de Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (Dipro) para realizarse las diligencias de ley. Las cámaras de videovigilancia serán una pieza clave para la investigación.