Extorsionadores balearon la fachada de la iglesia evangélica Gracia Divina, ubicada a la altura del paradero 16 de la avenida Revolución, en la zona de Collique, Comas. El hecho ocurrió en la madrugada de hoy, viernes 27 de junio. El dueño del local indica que le exigen el pago de 50 mil soles o de lo contrario atentarán contra la vida de sus familiares.

América Noticias indicó que el predio a la Asociación Misionera de Iglesias Pentecostales y ha quedado con visibles daños materiales en la puerta, ventanas y portón.

Luego del atentado, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Serenazgo se acercaron a la zona y la cercaron. Se recogieron alrededor de diez casquillos de bala que serán sometidos a las pericias técnicas de rigor.

Las cámaras de seguridad de la zona serán clave para conseguir más pruebas y dar con los responsables. Peritos de la Fiscalía también se hicieron presentes y han iniciado una investigación formal.

Posibles autores del ataque a iglesia

En uno de los mensajes que envían al celular del dueño del local, los autores de este delito se hacen llamar “Los amigos del Cono Norte”. Se encontraron mensajes donde advierten “el paquete incluye a tu mujer y tu hermano”.

“Habré escuchado el último disparo que fue a la puerta. Pensé que era un ladrón, salgo por la ventana y no vea nada, pero luego en la mañana veo que hay varios agujeros que había. El día de ayer se han hecho todas las diligencias. De momento yo no sé quiénes han podido ser. No les voy a contestar, eso se encargará las autoridades correspondientes”, indicó el propietario.

¿Qué hacer ante un delito?

Si eres testigo de un delito o víctima de la delincuencia, llama a la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. También cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. Asimismo es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.