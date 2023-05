Cámaras de seguridad ubicadas dentro de una panadería en Comas captaron a dos sujetos que asaltaron a dos trabajadoras del establecimiento. Los individuos lograron llevarse celulares y un POS.

En las imágenes se observa como estos hombres ingresan al local ubicado en cuadra 9 de la avenida Túpac Amaru, del mencionado distrito. Uno de ellos se queda con la trabajadora quien revisaba las cuentas. Hace el ademán de sacar un arma de fuego de su cintura, la joven alza las manos y apunta con el dedo al mostrador.

Mientras tanto, su cómplice se fue al fondo de la panadería, donde se encontraba otra mujer que ordenaba algunos productos. La joven, al ver al presunto malhechor, se arrodilló, mientras que el sujetó se acercó y empezó a buscar algún objeto de valor.

“Plata no se llevaron porque yo le dije que los dueños ya estaban por venir y que no sabía dónde estaba la plata. Tenía (uno de los hombres) un desarmador y yo le dije que no me toque”, dijo una encargada del local.

mira el video

Las trabajadoras del lugar indicaron que, al parecer, los dos sujetos habrían estado bajo los efectos de las drogas, pues tenían los ojos rojos e hinchados.

Tras el asalto, los individuos salen del lugar tranquilamente y huyen con rumbo desconocido, uno de ellos hace con la mano la figura de un arma de fuego que está disparando. La denuncia fue interpuesta en la comisaría Túpac Amaru.