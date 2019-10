El excongresista Edwin Donayre fue capturado esta noche por la Policía Nacional del Perú tras permanecer casi 6 meses prófugo de la justicia. Su detención se realizó a las 7:55 p.m., en la avenida Buenos Aires, cerca de la plaza de armas de Puente Piedra.

“Ha sido capturado cuando salía a hacer una llamada desde un teléfono público en una tienda”, indicó Carlos Morán, ministro del Interior, en diálogo con Canal N. Se encontraba solo al ser detenido por los agentes de la Policía Nacional.

También detalló que el personal policial lo tiene a buen recaudo y será trasladado a la sede de la División de Requisitorias para luego ser puesto a disposición del Poder Judicial. Morán también agregó que el excongresista no puso resistencia y colaboró con la Policía Nacional.

Cabe destacar que, inicialmente, Donayre fue condenado en agosto del 2018 a cinco años y seis meses de prisión por el caso Gasolinazo. No obstante, esta no se pudo ejecutar debido a que el entonces congresista tenía inmunidad parlamentaria y no se trataba de una sentencia firme.

Al respecto, el Poder Judicial solicitó al Congreso que se le quite esta prerrogativa, pero no se aprobó dicho pedido debido a que la mayoría del Parlamento arguyó que se debería esperar una sentencia en segunda instancia.

Por su parte, la Corte Suprema confirmó la sentencia por 5 años en contra de Donayre el 28 de abril del 2019 y con ello, el pleno del Legislativo recién aprobó el levantamiento de su inmunidad cuatro días después.

En dicha oportunidad Edwin Donayre no se presentó a la sesión plenaria, y la justicia ordenó su ubicación y captura. Hasta la fecha se desconocía el paradero del otrora parlamentario.