San Marcos: detienen a banda criminal que exigía dinero a trabajadores de Línea 2 del Metro de Lima

La presencia de agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos generó sorpresa entre estudiantes y docentes la mañana de este 16 de febrero. Minutos después, la Policía informó sobre la desarticulación de una presunta organización criminal denominada “Los Malditos de San Marcos”.

De acuerdo con información oficial, el operativo fue resultado de un trabajo de inteligencia del Grupo Terna y permitió la captura de tres presuntos extorsionadores que habrían ingresado a la ciudad universitaria con la finalidad de exigir dinero a los responsables de una obra vinculada a la ampliación de la Línea 2 del Metro de Lima, proyecto que se ejecuta en coordinación con la ATU.

Desarticulan presunta red que exigía dinero por “protección” en obra universitaria. (Foto: Captura de YT / BDP)

El director de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, teniente general PNP Manuel Lozada, señaló que los implicados exigían la incorporación de trabajadores “fantasma”, además de pagos económicos. Según la Policía, los intervenidos habrían intentado cobrar S/ 2,500 a cambio de “protección”.

Durante la intervención fueron detenidos Jhonatan Francisco Moreno Quispe (42), alias “Pelado”; Franco Francoise García Reyes (49); y Gerald Jhon Espinoza Mariluz (41), alias “JJ”. En declaraciones preliminares, uno de los detenidos sostuvo que acudieron al lugar para solicitar una oportunidad laboral.

La Unidad de Extorsiones informó también del hallazgo de un cartucho de dinamita, el cual fue evaluado por personal especializado de UDEX. Asimismo, se incautaron diversos objetos que serán materia de investigación.

Los tres intervenidos fueron trasladados a la sede de la Dirincri para las diligencias correspondientes y su puesta a disposición del Ministerio Público.

A través de un comunicado, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos precisó que el operativo policial se desarrolló sin ocasionar daños a la propiedad y que en ningún momento estuvo en riesgo la seguridad de estudiantes, docentes ni trabajadores.

🔴 Comunicado pic.twitter.com/XqbMZUn40m — Universidad Nacional Mayor de San Marcos (@UNMSM_) February 16, 2026

La casa de estudios rechazó todo acto delictivo que atente contra la tranquilidad del campus y anunció que continuará fortaleciendo las acciones de prevención y coordinación con las autoridades.

