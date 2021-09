Un hombre de 36 años fue asesinado a balazos en el asentamiento humano Ampliación Héroes del Cenepa, sector de Pachacútec, en el distrito de Ventanilla. Familiares de la víctima exigen justicia, mientras que vecinos de la zona piden más presencia policial.

De acuerdo con Canal N, la víctima, identificada como Lincoln Tuco Araure, había ido a pedir trabajo a la obra donde se levanta el Parque Temático Naval. “A mí me vienen a avisar cuando mi hermano estaba tirado en el piso. Me dicen que un grupo estaba reunido en la esquina y que de ahí dos personas le dispararon y escaparon”, detalló la hermana.

Familiares exigen justicia y vecinos más presencia policial. Foto: Hugo Curotto/@photo.gec

“Mi hermano iba a trabajar en la obra o iba a solicitar empleo, en la obra tienen que saber algo. Solo pido justicia. Mi hermano era un joven tranquilo que trabajaba para mantener a mis papás. Ha salido a las 9 a.m. y a las 10 a.m. me lo matan”, señaló.

Por su parte, Vicente Álvarez, gerente de Seguridad Ciudadana de Ventanilla, mencionó que este asesinato es un “hecho aislado que no tiene nada que ver con la obra”. “Es una investigación netamente policial por la modalidad del delito”, aseguró.

Hasta el lugar llegó personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) para las diligencias correspondientes.

