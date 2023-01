El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, respondió a las críticas que recibió de parte del burgomaestre de Puente Piedra, Rennán Espinoza, quien le pidió cumplir su palabra y anule los contratos de concesión de peajes en la capital, tal como lo prometió durante su campaña electoral.

En declaraciones a la prensa desde Barranco, el titular de la Municipalidad de Lima le pidió a su homólogo de Puente Piedra “que se calme un poco” y señaló que ya ha conversado con él en otras oportunidades.

“Lo que a mí me toca para ir por una ruta legal es renegociar (los contratos de concesión de peajes) en una primera instancia. Al señor Rennán Espinoza le pido que se calme un poco porque yo tengo que trabajar técnicamente, no a la bruta (sic)”, indicó el burgomaestre capitalino.

“Si producto de la renegociación no se llega a ningún acuerdo, procedemos a declarar la nulidad (de los contratos), pero yo tengo que seguir procedimientos legales, algo que el señor Rennán Espinoza no ha hecho ni él ni su familia en más de 30 años, que no me lo pida en dos días”, añadió.

El pasado 2 de enero, un día después de jurar al cargo y asumir como alcalde de la capital, Rafael López Aliaga aseguró que su gestión renegociará los contratos de concesión de peajes en Lima, descartando así la anulación de dichos acuerdos, algo que prometió en su campaña como candidato al sillón municipal.

Por esa razón, Rennán Espinoza, alcalde de Puente Piedra, dijo este jueves que “ya no sabemos qué creer” tras las declaraciones del mandatario capitalino.

“López Aliaga ha estado muchas veces en Puente Piedra, conversó con los vecinos y ellos le dieron su voto a partir de que él propuso la nulidad del contrato de los peajes. La había estudiado con su equipo técnico y nos llama mucho la atención que ahora, a partir de una pregunta que ustedes le hicieron, haya cambiado su postura”, señaló en radio Exitosa.

López Aliaga dijo que conversará con Espinoza sobre el tema y la próxima semana llevará al concejo municipal de Lima una opinión legal sobre cuál será la estrategia que adoptará para abordar esa polémica.

“Si hay que llegar a la nulidad, seré el primero en hacerlo, pero tiene que ser una nulidad que sea legalmente inmaculada”, anotó.