En una emotiva ceremonia realizada en la Iglesia Internacional La Roca, en Chorrillos, Richard Cortez Melgarejo juró como nuevo alcalde del distrito, en cumplimiento de la Resolución N.º 535-2025-JNE del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Con este acto, se oficializa su designación para completar el periodo municipal pendiente tras la vacancia del exalcalde.

El evento contó con la asistencia de ministros, congresistas, alcaldes distritales, regidores metropolitanos, dirigentes vecinales, pastores evangélicos y vecinos de distintas zonas de Chorrillos, quienes expresaron su respaldo a la nueva autoridad edil.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Nuevo alcalde de Chorrillos promete sanear deuda de 47 millones de soles antes de fin de gestión. (Foto: Difusión)

Visiblemente emocionado, Cortez Melgarejo dedicó sus primeras palabras a su madre, Lucía Melgarejo Barzola, a su esposa Emily Narva y al pastor Calixto Calle, a quienes agradeció por su apoyo y fe.

“La unión y la fe pueden reconstruirlo todo” , expresó durante su discurso inaugural.

En su primer mensaje como alcalde, Cortez reveló que la comuna atraviesa una de las crisis financieras más graves de los últimos 50 años, con una deuda total de 47 millones de soles.

“ Hoy enfrentamos una de las crisis más complicadas que han sucedido en el distrito en los últimos 50 años, tomamos una municipalidad con una deuda total de aproximadamente 47 millones de soles distribuido entre 14 millones en lo que viene hacer nuestro personal municipal, [...] el compromiso de nuestro equipo poder llegar al 80 o 90 % antes del 23 de diciembre y sé que así se logrará”, sostuvo.

Juramenta Richard Cortez como alcalde de Chorrillos y llama a la unión y la fe. (Foto: Difusión)

Detalló además que la municipalidad tiene 8 millones en deudas con empresas de limpieza, 9 millones en pagos pendientes a locadores y 20 millones a proveedores de bienes y servicios.

“ Informar esta realidad no busca generar preocupación sino más bien trabajar con transparencia y dejar en claro cómo estamos recibiendo la municipalidad”, subrayó.

El nuevo alcalde anunció el inicio de un proceso de reestructuración administrativa para fortalecer la gestión y reactivar los servicios públicos.

“Nuestra gestión asume desafíos con responsabilidad, planificación y voluntad política, hemos iniciado un proceso de restructuración administrativa justamente para generar una base sólida de crecimiento económico y así la próxima gestión pueda recibir una municipalidad en azul y poder proseguir los cambios”, afirmó.

La ceremonia concluyó con presentaciones artísticas de danzas típicas peruanas y expresiones de apoyo por parte de los vecinos.