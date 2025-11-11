El Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció que, como parte del plan nacional de desembalse quirúrgico, se proyecta realizar más de 8000 cirugías adicionales durante los meses de noviembre y diciembre en todos los hospitales y redes asistenciales del país.

Estas operaciones se efectuarán después de las 6:00 de la tarde y durante los fines de semana, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y brindar una atención oportuna a los asegurados.

Más de 8000 pacientes serán operados en noviembre y diciembre como parte del plan de desembalse de EsSalud. (Foto: Difusión)

El presidente ejecutivo de EsSalud, doctor Segundo Acho Mego, indicó que la institución viene ejecutando un plan intensivo iniciado en octubre.

“ Nuestro objetivo es que ningún paciente espere más de lo necesario para una operación. Hemos ampliado horarios, optimizado recursos y fortalecido la capacidad operativa en todas las redes del país”, señaló durante una visita al Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del Callao, donde supervisó el desarrollo de las cirugías nocturnas.

EsSalud amplía horarios y reduce lista de espera en hospitales. (Foto: Difusión)

Durante la inspección, el paciente Pedro Zúñiga, recientemente intervenido, agradeció la atención recibida. “Uno de mis riñones ya no funcionaba bien y necesitaba la operación. La espera no fue larga y ya me estoy recuperando ”, comentó.

Según EsSalud, solo en octubre se realizaron más de 4400 intervenciones quirúrgicas fuera del horario regular, reflejando un aumento significativo en la productividad médica. La Red Prestacional Sabogal lidera la ejecución del plan a nivel nacional, con 743 cirugías en horario extendido y fines de semana, seguida por las redes Almenara, Rebagliati, Lambayeque y Arequipa.