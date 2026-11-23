Un violento crimen se registró en la II etapa de Pariachi, en el distrito de Ate, cuando una mujer fue asesinada con más de 15 balazos cuando se encontraba dentro de una camioneta blanca de placa ARD-650. Testigos indicaron que habrían sido dos sicarios en una motocicleta linean quienes perpetraron el hecho.

La Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Serenazgo llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones.

Peritos de Criminalística acudieron al lugar para el levantamiento del cadáver y el recojo de pruebas. Hasta el momento, las autoridades mantienen en reserva el móvil del crimen mientras revisan cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables.

El acto de violencia ocurrió casi al promediar las 10 de la mañana y tampoco se sabe si familiares de la víctima se acercaron a la zona para reconocer el cuerpo.

Estado de emergencia en Lima y Callao

El pasado 25 de octubre, el Gobierno amplió el estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao, por 60 días calendario, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia que afectan a la población.

A través del Decreto Supremo Nº 142-2026-PCM, publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, la prórroga de esta medida rige a partir del 28 de octubre de 2026, ya que aún sigue vigente la declaratoria de emergencia, oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 123-2026-PCM.

¿Qué implica el estado de emergencia? Durante la prórroga de la disposición, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.