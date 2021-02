Alcalde de Ventanilla pide que se otorguen facultades a municipalidades para invertir en plantas de oxígeno

El alcalde Ventanilla, Pedro Spadaro, pidió al Gobierno que otorgue facultades a la municipalidades para poder invertir sus recursos en plantas de oxígeno, a fin de poder abastecer a pacientes de coronavirus (COVID-19) que reciben tratamiento en sus hogares. Explicó que muchos vecinos permanecen en sus viviendas debido a que los establecimientos de salud no tienen la capacidad suficiente.

“Lo que pedimos son facultades extraordinarias para poner a funcionar y mantener plantas de oxígeno para la población que se atiende en sus casas. Lamentablemente la reglamentación dice que los municipios no podemos invertir en eso; sin embargo, debemos hacerlo porque el oxígeno está en los hospitales pero no llega a los hogares y vemos a las personas teniendo que hacer largas colas”, sostuvo en RPP.

Detalló que algunos municipios han accedido a financiación para implementar este servicio mediante convenios con empresas privadas y ONG, sin embargo, aseveró que es indispensable que los gobiernos locales puedan usar sus recursos para subministrar el oxígeno, por ser un producto básico en el actual contexto.

En cuanto al avance de la pandemia en su distrito, Spadaro aseguró que en este momento han detectado 53.000 personas infectadas con la enfermedad y que han aumentado significativamente en los últimos meses.

“Venimos implementando medidas de seguridad para prevenir nuevos casos. Hacemos operativos para que las personas no entren a las playas, lamentablemente hay personas que no cumplen. Hemos cerrado dos agencias bancarias en el distrito debido a que no implementar ninguno de los protocolos obligatorios”, manifestó.

