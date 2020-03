Hasta la fecha existen brotes de coronavirus en tres lugares distintos del país: Lima, Arequipa y Húanuco. Ante esto, el Ministerio de Salud (Minsa) ha informado que 8 de las personas que han dado positivo en Lima son familiares y amigos del paciente cero (que estuvo en España, Francia y República Checa). El otro caso es de un joven que viajo a Londres y regresó a Arequipa, y los otros son dos hermanos que viajaron a Londres y volvieron Huánuco.

Coronavirus en Perú EN VIVO: todo lo que ha pasado desde la confirmación del primer caso de Covid-19 en el país

No hay ley ni sanción específica que obligue a un paciente a cumplir la cuarentena

Es decir, hasta el momento no hay ningún caso que se haya originado en el Perú. Sin embargo, para el doctor Élmer Huerta, si esto llegara a suceder, las autoridades deberían tomar medidas que impliquen las restricciones de grupos grandes de personas, empezando por aquellas actividades de recreación.

“Nunca hemos estado ante una situación así. Esta es la primera vez y debemos aprender la lección de Italia. Esta mala lección debe ser una buena para nosotros. Ellos han esperado a tener cientos de casos para recién empezar una fase de mitigación. Ahora han tenido que cerrar escuelas, impedir eventos y la situación no es la mejor”, dijo Huerta.

Para Huertas, que el Minsa empiece a tomar medidas de restricción de una vez, podría evitar que la cifra de contagiados de coronavirus llegue a cientos, ya que se han demostrado en otros países que el virus ya circula en la comunidad, lo que significa que alguien tenga el virus sin que haya tenido contacto con una persona que haya venido del extranjero. Esto es lo que se llama un caso autóctono.

¿Ya deberían cancelarse actividades masivas?

Para el especialista, se tendría que esperar esta semana para ver si aparecen más focos y si se deben cerrar las escuela. “Yo sería de la opinión de que los espectáculos superfluos como teatros, festivales de música o eventos deportivos, se suspendan primero, se puede seguir viviendo sin esas actividades. No me atrevo a decir si las escuelas deberían cerrar, ya que no hay experiencias previas de que ese es el camino correcto. Lo que sí creo que es que las escuelas que no tienen agua y jabón estarían en problemas grandes”, dijo.

Huerta explicó que en algunos casos, los niños no desarrollan la enfermad con síntomas, pero sí infectan con el virus a los integrantes de sus casas. "Por ahora, si uno tiene que estar en un lugar donde hay mucha gente, se debe evitar a una persona estornudado y retirarse del local lo más pronto posible, lo otro es evitar dar la mano y saludar con un beso, y lavarse las manos continuamente. La gente enferma no debería ir a reuniones. Todos debemos cuidarnos, los jóvenes porque podrían transmitir a infecciona a los mayores, quienes tienen alto riesgos”, precisó.

Por su parte, el doctor Manuel Loayza, director del Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), informó que en el país hay varios vacíos de información como lo que pasa en Italia, donde por no tomar medidas no tan radicales este virus ha prosperado rápidamente. “En Italia se tomaron medidas cuando la propagación del virus ya estaba muy avanzada. El 50% de los casos es asintomático, por lo que no se puede detectar rápidamente a la pacientes y contagian”, explicó.

Asimismo, detalló que es importante tomar medidas radicales al inicio para aplanar la curva de incidencia y tener capacidad de respuesta para los casos críticos que representan un 5%. “Estamos evaluando tomar medidas un poco más radicales y no esperar que se den más casos. Eso involucra hacer un corte de conglomerados en eventos como los conciertos. También estamos estudiando la capacidad de transmisión en los colegios para ver si es necesario aplazar el inicio de las clases. Estamos siguiendo las cadenas de transmisión de los casos ya detectados y ver con que velocidad avanzan”, dijo.

