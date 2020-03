En plena alerta por la propagación del coronavirus, los parques de Lima que congregan mayor número de turistas extranjeros, no cuentan con servicios higiénicos totalmente implementados que permitan el correcto lavado de manos, la principal medida genérica de protección frente a enfermedades respiratorias.

En un recorrido por el parque Kennedy, El Olivar, Ramón Castilla y Campo de Marte, se pudo verificar que no solo no existe información sobre las medidas de seguridad que se deben tener para evitar la propagación del virus Covid-19, sino que, además, los baños no se encuentran en óptimas condiciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reiterado en varias oportunidades que la mejor manera de protegerse del virus Covid-19 es el lavado frecuente de manos con agua y jabón, o en su ausencia, con un desinfectante con base de alcohol aunque este último no reemplaza el lavado de manos.

En el caso del Parque Kennedy, en Miraflores, los servicios higiénicos que se encuentran cerca a los juegos de niños, en la parte subterránea, cuentan con agua pero carecen de jabón y papel higiénico o papel toalla. Miraflores es uno de los puntos turísticos por excelencia.

En el parque Kennedy se pudo distinguir la falta de papel higiénico y jabón. Es uno de los puntos más concurridos por turistas en Miraflores. (Foto: Rolly Reyna)

En el parque Ramón Castilla, en Lince, uno de los bloques de baños se encontraba inhabilitado. El otro no estaba en condiciones higiénicas adecuadas. (Foto: Rolly Reyna)

Otro de los parques que congrega gran número de personas, principalmente a familias durante los fines de semana, es el parque El Olivar, en San Isidro, cuyos servicios higiénicos aunque tienen agua y jabón líquido en una botella no hay papel higiénico. Alrededor del parque tampoco se observó ninguna información sobre las recomendaciones que se deben tener en cuenta para prevenir el coronavirus.

El Parque Ramón Castilla, en Lince, cuenta con dos puntos donde acceder a los servicios higiénicos, no obstante, solo uno funciona aunque no cuenta con las mejores condiciones. En este parque solo había una botella con jabón líquido diluido que no garantiza una adecuada limpieza. Tampoco había información sobre la prevención de esta enfermedad. La OMS señala que el lavado de manos por ser esencial para evitar todo tipo de enfermedades debe realizarse con frecuencia.

En el Trébol de Javie Prado también hay baños públicos municipales. Pese a la falta de recomendaciones para prevenir el coronavirus, sí tenían jabón y papel. (Foto: Rolly Reyna)

Otro de los puntos que reúne a un gran número de personas es el Campo de Marte donde además acuden ciento de jóvenes para hacer deporte. En este lugar en cambio, no hay servicios higiénicos donde puedan lavarse las manos o el rostro.

Diferente situación se ve en los servicios higiénicos del Trébol de Javier Prado en Surco donde los baños además de encontrarse aseados cuentan con jabón líquido, papel toalla y el personal de limpieza usa mascarillas para realizar la limpieza.

