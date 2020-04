Un mes ha pasado desde que cinco médicos con trajes especiales entraron a una casa en Lima a informar que los malestares de uno de los miembros de esa familia no eran ocasionados por una gripe común, sino por el nuevo coronavirus.

A estas alturas, con 1.746 infectados en todo el país [hasta ayer], ya no suena tan novedoso. Pero a las 7:30 a.m. de ese 6 de marzo el presidente Martín Vizcarra aún no salía en televisión para confirmar que este mal había llegado al Perú y que ellos eran la primera familia contagiada.

El primer enfermo (caso cero) es un joven de 25 años. Trabajaba como piloto comercial de Latam Airlines y contrajo el virus en sus vacaciones en Europa.

Varios días después de volver al Perú le detectaron la enfermedad y le pidieron aislarse en su casa junto a ocho familiares: sus dos abuelos de 73 y 78 años, su madre de 49 y su tío de 51. También su tía (43) con su esposo (49) y los hijos de ambos, de 25 y 7 años. Los cuatro habían llegado de visita. Se mudaron a la fuerza.

Los médicos les pidieron no salir de casa por 14 días, período en que el virus tarda en desaparecer del cuerpo humano. Sin embargo, el tiempo se fue prolongando a medida que el contagio entre ellos continuaba.

Al final, seis de las nueve personas en cuarentena terminaron infectadas con el COVID-19. Los tres que quedaron libres de la enfermedad eran los únicos que no usaron mascarillas y que se encargaron de los quehaceres del hogar, incluido recoger la comida que les dejaban en la puerta otros familiares.

Los médicos del Ministerio de Salud (Minsa) los visitaron varias veces. La semana pasada, llegó la noticia que tanto esperaban: todos lograron superar la infección. El virus SARS-CoV-2 se había ido de sus cuerpos.

En ese lapso, solo se pusieron mal los abuelos. Ambos presentaron fiebres altas de 38,5 °. La familia mantenía contacto con los doctores del Minsa, quienes daban indicaciones para controlar la temperatura. “Es el proceso normal de la enfermedad”, les decían. Les sugerían que estuvieran atentos por si presentaban insuficiencia respiratoria. Eso habría sido muy peligroso en personas de esa edad. No ocurrió, por suerte. Los malestares desaparecieron solos.

El alta médica les llegó en medio de la segunda semana de cuarentena en el país. Como una medida preventiva, el aislamiento continúa para ellos, solo que ahora algunos ya pueden ir a comprar.

El que sale es el tío del caso cero (papá del niño de 7 años y del joven de 25). “Fue un respiro, pero es desesperante ver a tanta gente salir sin guantes, sin mascarillas, sin respetar el metro y medio de distancia para evitar contagiarse. No toman conciencia. Eso me chocó”, cuenta.

Aunque la familia ha superado la enfermedad, un grupo de infectólogos toma muestras de las tres personas que no se contagiaron pese a haber convivido con el virus bajo el mismo techo. Los papás del niño de 7 años, que dio positivo, durmieron en la misma habitación los treinta días y no se infectaron. La madre del caso cero tampoco se contagió.

Según el infectólogo Julio Cachay, en todas las infecciones hay un porcentaje de personas que no se contagian pese a haberse expuesto al virus. ¿Por qué ocurre? Algunos organismos tienen inmunidad innata a ciertas infecciones.

Por ejemplo, se determinó que las personas con linfocitos T-CD8 (células que se activan en ciertos organismos) no se infectan con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), pese a haberse expuesto a este. En el caso del COVID-19, estos estudios aún están profundizándose.

¿Qué es la COVID-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

¿Cuánto durará la cuarentena por coronavirus en Perú?

Después que se reportaron los primeros casos de coronavirus en el Perú, el presidente Martín Vizcarra declaró estado de emergencia nacional por 15 días ante el avance del COVID-19 en el Perú. A través de este Decreto Supremo se busca la prevención y el control para evitar la propagación del coronavirus en el territorio nacional.

Sin embargo, este jueves anunció que habrá prórroga por el bien de todos los peruanos, y se extenderá este periodo de emergencia nacional por 13 días más, es decir hasta el 12 de abril.

