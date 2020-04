Una mujer y sus dos hijas se encuentran desde anoche en un auto, frente al hospital Guillermo Almenara, con la gran duda de saber si su esposo saldrá pronto o se quedará en el nosocomio, debido a que presentaba alta fiebre, dolor en el pecho y dificultad al respirar. Llegaron de emergencia por los síntomas de coronnavirus.

Pero a la incertidumbre de Marita Jiménez Vicente por lo que pasará con su esposo se suma la impotencia de regresar a su domicilio para cuidar de sus pequeñas. No hay quién pueda manejar el vehículo con el que llegaron al hospital en La Victoria.

“Desde hace tres días estaba muy mal. Se le decía que no era el virus o que esperara hasta que esté más mal. Él ya no soportaba. No podía respirar”, contó a El Comercio. Es así que decidieron acudir al hospital pero no podían dejar a sus hijas con otra persona, en su casa de Surco.

Contó que desde que ingresó su esposo no sabe qué ha pasado. Llegaron de emergencia el domingo por la noche para que sea atendido. Aún no se ha confirmado que tenga coronavirus pero, por lo poco que sabe, ya le colocaron suero y algunas medicinas.

“Lo único que necesito es que me ayuden a llegar a mi casa con mi carro”, dijo Jiménez Vicente, pues no tiene como atender a la niñas, cambiarlas de ropa y darles de comer. Contó que pidió ayuda a la Policía pero le dijeron que no podían manejar el auto y no le dieron una ayuda.

Vale señalar que el Perú presentan más de 15 mil casos confirmados en el país, como cifra acumulada desde que se detectó el primer caso. Por otro lado, casi siete mil personas han sido dadas de alta. Además, 400 personas han fallecido debido a esta enfermedad.

