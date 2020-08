El Defensor de Pueblo, Walter Gutiérrez, sostuvo este lunes que si el Ejecutivo llega a considerar retomar medidas más drásticas para frenar el avance del nuevo coronavirus (COVID-19) en el país, estas deben aplicarse de manera focalizada. Indicó que desde que rige el estado de emergencia ya se tomaron medidas respecto a la inmovilización social, pero que no se ejecutaron muchas acciones para disminuir los efectos en el marco social y económico.

“[Medidas] esto se puede hacer de manera racional e inteligente, porque no puede hacerse de manera transversal. Ya lo hicimos y el tiempo no lo hemos aprovechado adecuadamente. Por lo que he escuchado [declaraciones de la ministra Pilar Mazzetti] esto no es que lo van a hacer de forma transversal sino de manera más inteligente, y focalizada. Es la difícil tarea de esta gestión de compaginar y vertebrar tanto la gestión sanitaria, la crisis social y salir de esta situación difícil económica que estamos atravesando”, refirió en entrevista para RPP Noticias.

En ese sentido, informó que planteó al Poder Ejecutivo implementar una agenda nacional de tres ejes para superar la actual crisis que vive el país con motivo de la pandemia por el COVID-19. Pidió implementar estos tres ejes (crisis sanitaria, la respuesta a la crisis social y la reactivación económica), de cara a la presentación del Gabinete Ministerial, este martes 11 de agosto ante el Congreso.

“El orden de prioridades que nosotros hemos puesto en el comunicado que hemos enviado al Consejo de Ministros es que tenemos que gestionar la crisis sanitaria, la crisis social que es la crisis alimentaria y la crisis económica. Sin salud no hay economía posible. Sin alimentación no hay economía posible, ese es el orden”, señaló Gutiérrez.

agenda

El Defensor del Pueblo recordó que, a través de un documento dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, propuso orientar la política general del gobierno en la gestión de la crisis sanitaria, la respuesta a la crisis social y la reactivación económica.

En lo referido a la gestión de la crisis sanitaria, Gutiérrez sostuvo que estando en una etapa de contagio comunitario, la respuesta a la pandemia debe ser también comunitaria, basada en la activa participación de la sociedad civil organizada.

Sostuvo que el aumento en los casos de contagios y fallecidos en las últimas semanas hace indispensable que el Estado implemente la propuesta formulada por la Defensoría del Pueblo hace unos meses, de hacer efectiva la entrega universal, extendida y gratuita de mascarillas a la población.

Tras recordar cifras reportadas por la Defensoría del Pueblo, como la desaparición de más de 900 mujeres, niñas y adolescentes durante la cuarentena, Gutiérrez consideró que se debe implementar, con carácter de urgencia, distintas salas situacionales para monitorear los efectos de la pandemia por sectores específicos, con indicadores de gestión y cifras actualizadas semanalmente.

De este modo, dijo el Estado cumple su obligación de garantizar el derecho de la ciudadanía de contar con información indispensable para su autoprotección.

Finalmente, Walter Gutiérrez, sostuvo que, frente a la crisis económica que ha llevado a la pérdida de 2.7 millones de trabajos solo en Lima Metropolitana, urge reconstruir de manera progresiva y sostenible el tejido económico que permita a las familias recuperar sus empleos, crear ingresos y hacer frente al impacto de la crisis.

