Sucesos







“Dios quiera que no me pase nada”: portero de edificio donde murió paciente de COVID-19 no recibe atención Ismael Orué Vásquez tiene casi 80 años y estuvo en contacto con el vecino que falleció por COVID-19 en el edficio Santa Ana. Hasta el momento, el Minsa no le ha hecho los exámenes