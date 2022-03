A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde el lunes 28 de marzo hasta el domingo 3 de abril, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

LUNES 28

Ancón (08:30 a 18:30)

A.H. FRANCISCO BOLOGNESI MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, U, V, A.H. DANIEL ALCIDES CARRION MZ A, B, C, C1, C2, C3, D, D5, D6, D11, D14, F, F1, F2, F3.

Callao (08:30 a 10:30)

URB. ZONA INDUSTRIAL AV. NESTOR GAMBETA CDRAS 1, 3, 5, MZ E, CALLE ARISPE CDRA 3.

San Juan de Lurigancho (09:00 a 10:00)

URB. ZARATE AV. SANTUARIO CDRA 11.

San Juan de Lurigancho (09:30 a 17:30)

URB. FUNDO CAMPOY AV. LOS PROCERES 453 MZ D, N, N1, N4, O, O1, PASAJE SAN ANTONIO CDRA 1, ASOC. LAS TORRES DE CAMPOY AV. LOS PROCERES MZ A, B, C, N, Ñ, Ñ1, Ñ1A, Ñ3A, Ñ3B, Ñ3C, Ñ3D, Ñ4, ASOC. FORTALEZA DE CAMPOY MZ B, C, D, CALLE CIRCUNVALACIÓN CDRA 4, CONJUNTO RESIDENCIAL CAMPOY CALLE S/N 872, A.H. 5 DE ABRIL CALLE SANTA ROSA CDRA 22 MZ A, N3.

Ventanilla (09:30 a 18:30)

A.H. OASIS DE PACHACUTEC MZ F, F1, G1, A.H. BALNEARIOS MZ Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Callao (10:00 a 12:00)

URB. ANTONIA MORENO DE CACERES MZ A, J, K, M7.

Pueblo Libre (10:00 a 17:00)

AV. JOSE DE SAN MARTIN CDRAS 1, 2, 3, CALLE SAN MARCO CDRA 2, CALLE TRIANA CDRA 3, JR. GRANADA CDRAS 1, 2, JR. JUAN JOSE PASO CDRAS 1, 7, PARQUE LA FLORIDA CDRA 1, PLAZA LA BANDERA CDRA 1.

San Juan de Lurigancho (11:00 a 12:00)

URB. ZARATE AV. GRAN CHIMU CDRAS 15, 16, 17, MZ J, J6, AV. MIGUEL CHECA CDRAS 13, 15, 16, 17, MZ M, CALLE CHASCA CDRA 1, MZ I, JR. CAJAMARQUILLA CDRA 1, JR. CHAVIN DE HUANTAR CDRAS 15, 17, JR. EL ARAVICU CDRA 1, 2, 13, 14, MZ M, JR. GRAN PAJATEN CDRAS 1, 2, MZ J, J7, JR. LA KILKA CDRAS 1, 2, MZ K, K6, JR. LOS AMAUTAS CDRAS 14, 15, MZ K6, JR. SAYHUITE CDRAS 1, 2, 3, MZ J, JR. TAHUANTINSUYO CDRAS 14, 15, 17, JR. TIAHUANACO CDRA 17, PASAJE FORTALEZA CDRA 14.

Ventanilla (13:00 a 15:00)

URB. ANTONIA MORENO DE CACERES MZ B, J, Q, V.

San Juan de Lurigancho (13:00 a 14:00)

URB. ZARATE AV. CAJAMARQUILLA CDRAS 17, 18, 19, MZ A, B, B7, D, D7, AV. GRAN CHIMU CDRAS 10, 17, 18, 19, MZ A, B, C, D, AV. MIGUEL CHECA CDRAS 2, 3, 18, 19, CALLE CHASCA CDRA 1, MZ H7, CALLE APACHETA CDRA 2, MZ D7, CALLE LA QUILLA CDRA 1, MZ E7, G, JR. COYLLUR CDRAS 1, 2, 17, 18, MZ D, D7, G7, M, M7, JR. TAHUANTINSUYO CDRA 1, 19, MZ E7, F7, JR. TIHUANACO CDRA 17, MZ C7, D7.

Callao (14:00 a 16:00)

BARRIO FISCAL N° 5 CALLE B CDRA 1, 6, CALLE C, CALLE E CDRA 1, JR. GUISSE CDRAS 3, 6, JR. MARCO POLO CDRA 1.

MARTES 29

San Juan de Lurigancho (08:30 a 18:00)

A.H. BAYOVAR MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V A.H. 9 DE FEBRERO MZ O, P, Q, R, R1, U, A.H. 10 DE OCTUBRE MZ D6.

San Juan de Lurigancho (08:30 a 08:45)

A.H. BAYOVAR MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V A.H. 9 DE FEBRERO MZ O, P, Q, R, R1, U, A.H. 10 DE OCTUBRE MZ D6.

San Juan de Lurigancho (17:45 a 18:00)

A.H. BAYOVAR MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V A.H. 9 DE FEBRERO MZ O, P, Q, R, R1, U, A.H. 10 DE OCTUBRE MZ D6.

San Juan de Lurigancho (09:00 a 16:00)

ANEXO 22 JICAMARCA AV. CUSCO MZ BU, DC, AV. EL SOL MZ B4, BL, BV, BW, AV. HUASCAR MZ B BK, BL, BU, BV, BW2, AV. YAHUAR HUACA MZ BL, BM, BV, BW.

San Miguel (09:00 a 17:00)

URB. MARANGA AV. RAFAEL ESCARDO CDRAS 1, 7, 8, MZ G, CALLE ALFREDO ICAZA CDRA 2, CALLE ALFREDO NOVOA CABA CDRAS 2, 3, 7, MZ D2, H, CALLE CARLOS GONZALES CDRAS 1, 4, CALLE CHINCHAYSUYO CDRA 0, CALLE COLLASUYO CDRA 2, CALLE DOMINGO NIETO CDRA 1, CALLE HOYLE PALACIOS CDRAS 1, 2, CALLE ISIDRO SUAREZ CDRAS 3, 4, MZ D, CALLE LAS AMERICAS MZ D, E, CALLE MANUEL POLO JIMENEZ CDRA 1, CALLE MARIANO VALDARRAGO CDRA 3, CALLE MIGUEL CORTEZ CDRA 1, CALLE MUNAYCENCA CDRA 1, CALLE NECOCHEA CDRA 1, 3, CALLE RENAN ELIAS OLIVERA CDRAS 1, 2, JR. INTISUYO CDRAS 3, 4, JR. VALLADARES CDRA 1, MZ C, C2. SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 10:00 COOP. LAS FLORES AV. CANTO GRANDE CDRA 15, MZ 131, A, JR. CELEDONIAS CDRA 1, 6, MZ 117, 119, 125, 131, JR. ALHUCEMAS CDRAS 1, 8, 16, MZ 124, 125, JR. LOS ENELDOS CDRAS 1, 6, MZ 118, 119, JR. LOS NECTANDROS CDRAS 1, 8, 15, MZ 117, 130, 131, JR. MASTUERZOS CDRAS 1, 16, JR. LAS MILENRAMAS CDRAS 1, 6, 7, MZ 117, 118, 130.

San Juan de Lurigancho (11:00 a 12:00)

COOPERATIVA LAS FLORES AV. CANTO GRANDE CDRAS 8, 13, MZ 107, 110, CALLE ROSAMALVAS CDRAS 12, 13, 16, MZ 107, 111, JR. CALAMOS CDRA 14 MZ 111, JR. LAS JUNCIAS CDRAS 7, 8, 9, MZ 104, 106, 107, 108, JR. MANDRAGORAS CDRAS 1, 7, 9, MZ 104, 108, 110, JR. LAS MARTICARIAS CDRAS 7, 8, MZ 110, 113, JR. LAS MEJORANAS CDRA 10, JR. LAS VERDOLAGAS CDRAS 7, 8, 9, 10, MZ 94, 95, 96, 104, 106, 107, O3.

San Juan de Lurigancho (13:00 a 14:00)

COOPERATIVA LAS FLORES AV. CANTO GRANDE CDRAS 6, 10, MZ 73, AV. LAS FLORES DE PRIMAVERA CDRAS 7, 10, 11, MZ 83, AV. TUSILAGOS OESTE CDRAS 6, 9, 10, MZ 72, 73, 79, CALLE HUAMANRIPAS CDRA 7, MZ 75, 78, JR. LAS ALHUCEMAS CDRAS 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, MZ 73, 81, 136, JR. LAS CALENDULAS CDRAS 4, 5, 8, 10, 11, MZ 80, 81, 82, 83, JR. LAS MEJORANAS CDRAS 1, 7, MZ 78, 136, JR. LOS ARANDANOS CDRAS 4, 5, 6, 7, 10, MZ 73, 75, 78, 79, 80.

Callao (14:00 a 16:00)

CALLE CARLOS CONCHA CDRA 1 MZ 72, JR. CONTRALMIRANTE VILLAR MZ F.

Huaura (9:30 a 13:30)

SUM. 2379030 AV. PAN. NORTE KM. 8, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA.

MIÉRCOLES 30

Comas (08:00 a 17:00)

FUNDO AGRARIO CHACRA CERRO AV. MARIA PARADO DE BELLIDO MZ M, CALLE TAMBO RIO LOTES 05, 09, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 30, MZ A, B, D, L, M.

Pueblo Libre (08:30 a 19:00)

AV. MANUEL VIVANCO CDRAS 3, 4, 6, 7, AV. SAN MARTIN CDRA 10, CALLE ANTONIO POLO CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, 7, CALLE MANUEL UGARTECHE CDRAS 3, 4, CALLE LORETO CDRA 1, CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO CDRAS 1, 3, CALLE NECOCHEA CDRA 6, CALLE NICOLAS ALCAZAR CDRAS 2, 3, 4, CALLE SANTIAGO TAVARA CDRA 1, JR. CARLOS DE LOS HEROS CDRAS 1, 6, CALLE SANTIAGO WAGNER CDRAS 4, 21, 24, 25, PARQUE AMORETTI CDRAS 3, 5, PASAJE ROSA TOLEDO CDRA 2.

San Miguel (09:00 a 17:00)

URB. SAN MIGUEL AV. FRANCISCO BOLOGNESI CDRA 3, 4, AV. LIBERTAD CDRA 1, AV. LA PAZ CDRA 1, 2, AV. TACNA CDRAS 4, 5, 9, AV. UNIVERSITARIA CDRA 1, CALLE ARICA CDRAS 2, 5, 6, 9, CALLE FEDERICO GALLESI CDRA 9, CALLE LA MAR CDRAS 2, 3, 4, 8, CALLE MIGUEL GRAU CDRA 3, JR. INDEPENDENCIA CDRAS 2, 3, 4, 9, PARQUE PALMERAS CDRA 1, PASAJE LAS VIOLETAS CDRA 1, PASAJE LOS CLAVELES CDRA 1, PASAJE NARDOS CDRA 1, PASAJE ROSAS CDRA 1, PASAJE SAN LUIS CDRA 1.

Los Olivos (09:00 a 17:00)

URB. PUERTA DE PRO AV. 2 DE OCTUBRE CDRA 5 MZ D, E, F, F4, H, URB. PUERTA DE PRO AV. ZARAGOZA CDRA 4, MZ A, A4, F, F4, H, H4, I, I4, P, P4, Q, Q4, R, R4, S, S4, T4, U, U4, CALLE VERACIDAD CDRA 1, 2, URB. GARDENIAS DE PRO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.

Lima Cercado (09:30 a 10:30)

AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRA 6, UNIDAD VECINAL N° 3 AV. RAMON HERRERA 14B1, 311 LT. 92.

San Martín de Porres (09:30 a 17:30)

PROG. VIVIENDA SEÑOR DE LA SOLEDAD AV. PARAMONGA MZ A, URB. LOS ALGARROBOS MZ A, B, C, D, E, F, G, PROG. VIVIENDA LOS GIRASOLES MZ A, B, C, D, E, F, I, J.

Callao (10:00 a 12:00)

URB. INDUSTRIAL LA CHALACA CALLE GUILLERMO RONALD MZ C, E, CALLE WHITE CDRAS 1, 4, MZ C, D, JR. HUASCAR CDRAS 3, 4, MZ A, C, D. LIMA CERCADO 11:00 – 12:00 UNIDAD VECINAL N° 3 CALLE RAMON HERRERA CDRA 1, 3, 4, 5, 11, 29, CALLE CANALES CDRA 3, 4, CALLE URUBAMBA CDRA 4, JR. MARIANO ARREDONDO CDRA 28, JR. RIVERA NAVARRETE CDRAS 3, 4, 5, PASAJE CEVALLOS CDRAS 1, 2.

Lima Cercado (13:00 a 14:00)

UNIDAD VECINAL N° 3 CALLE GERMAN AMEZAGA 052 LT. 40, CALLE 2 DE AGOSTO, CALLE ALFA, CALLE BETA, CALLE ARISTIDES DEL CARPIO CDRA 2.

Callao (14:00 a 16:00)

URB. INDUSTRIAL LA CHALACA CALLE DOMINGO CICCICERLO CDRA 2 MZ B, CALLE NUÑEZ DEL ARCO CDRA 1, MZ A, B, JR. HUASCAR CDRA 4, MZ A, B

San Miguel (15:00 a 16:00)

URB. MIRAMAR AV. BRIGIDA SILVA DE OCHOA CDRA 3, AV. LIBERTAD CDRAS 7, 8, 9, 10, 11, MZ A, B, CALLE RICARDO PALMA CDRAS 1, 2, CALLE INCLAN CDRAS 1, 2, 3, MZ N2, PASAJE 2 CDRA 1, PASAJE 3 CDRA 2, URB. PANDO CALLE LADISLAO ESPINAR CDRA 3, CALLE NICOLAS DE PIEROLA CDRAS 2, 3, CALLE NUEVA CDRAS 1, 2, 7, MZ A, B, C, D.

Huaral (8:00 a 16:00)

C.P. PUEBLO LIBRE, CARRETERA A PALPA, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUARAL

JUEVES 31

Pueblo Libre (08:00 a 18:00)

AV. BRASIL CDRAS. 18, 26, 27, 28, CALLE SAN JOSÉ CDRAS. 1, 2, JR. JOSÉ SANTIAGO WAGNER CDRAS. 2, 3, 27, AV. DE LA MARINA CDRAS. 2, 3, CALLE GREGORIO PAREDES CDRAS. 1, 2, 27, CALLE ODRIOZOLA CDRA. 1, CALLE MORALES ALPACA CDRAS. 2, PARQUE LOS PRÓCERES CDRA. 1, JR. CABO NICOLÁS GUTARRA CDRA. 26, AV. DE LA POLICÍA S/N

San Miguel (09:00 a 17:00)

AV. BERTOLOTTO CDRA 0, CALLE RAMÓN CASTILLA CDRAS. 1, 8

San Miguel (09:30 a 10:30)

AV. LA PAZ CDRAS. 2, 24, 25, 26, 27, CALLE SAN MARTÍN CDRAS. 0, 1, 2, CALLE 2 DE MAYO CDRAS. 1, 2, AV. LA LIBERTAD CDRAS. 25, 26, CALLE MIGUEL DE ECHENIQUE CDRAS. 1, 23, AV. COSTANERA CDRAS. 25, 26, CALLE 27 CDRAS. 1, 2

San Martín de Porres (10:00 a 17:00)

ASOC. FILADELFIA MZS. A, B, C, E, F, G, H, URB. MI TERRUÑO MZS. A, C, Z, ASOC. BRISAS DE SANTA ROSA MZS. A, B, ASOC. PRADERAS DEL SOL MZ. A, ASOC. LAS BEGONIAS DE STA. ROSA MZS. C, D, E, URB. MONTE DE LOS OLIVOS MZ. B,

San Juan de Lurigancho (10:00 a 17:00)

A.H. CANTO CHICO MZS. A, J, K, K1, K2, K5, O, A.H. EL PROGRESO MZ. A, P.J. SAGRADO MADERO MZS. E, F, G, PROG. DE VIV. NUEVO PERÚ MZ. K, A.H. FAMILIA LAS CASUARINAS MZ. C, CALLE S/N MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, K5, L, PRO. VIV. NUEVO PERÚ MZS. A, A1, B, C, D, L

San Miguel (11:00 a 12:00)

AV. COSTANERA CDRA. 25

Carabayllo (12:00 a 14:00)

FUNDO SAN LORENZO MZ. A, AV. PANAMERICANA NORTE CDRA. 3, AV. VISTA ALEGRE MZ. A

San Miguel (13:00 a 14:00)

CALLE MICAELA BASTIDAS CDRAS. 1, 2, CALLE MAGALLANES CDRAS. 1, 2, AV. LA LIBERTAD CDRAS. 19, 20, 22, 23, AV. ANDRÉS RAZURI CDRAS. 1, 20, CALLE PAITITI CDRAS. 1, 3, CALLE PASCUAL DE ANDAGOYA CDRAS. 1, 2, 3, CALLE AVIACIÓN CDRA. 2, CALLE JUAN MASÍAS CDRA. 1, PSJE. INMACULADA CDRA. 1, PSJE. NICOLÁS DE AYLLÓN CDRA. 1, PSJE. SAN JUAN CDRA. 1, PSJE. SAN MARTÍN DE PORRES CDRAS. S/N, 1, 2, PSJE. STA. ROSA CDRA. 1, URB. CIUDAD DE PAPEL MZS. A, B, D, E1, E2, F, G, H, PSJ. SAN JUAN CDRA. 1

San Miguel (15:00 a 16:00)

AV. JOSÉ DE LA RIVA AGÜERO CDRAS. 2, 3, 4, PROLG. AYACUCHO CDRAS. 4, 10, 11, 12, CALLE PEDRO BENVENUTO CDRA. 4, CALLE MONS. JORGE DINTILHAC CDRA. 4, CALLE MANRIQUE DE LUNA CDRAS. S/N, 1, 12, PROLG. CUSCO CDRAS. 11, 12

Huaura (11:00 a 16:00)

AV. INDUSTRIAL, JR. FELIPE HUANCA, PROLONGACIÓN SAN ISIDRO, LOS LIBERTADORES, AV. 28 DE JULIO, CALLE ALPAMAYO, CALLE PEDRO CUENCA, JR. LAS FLORES, CALLE 27 DE SETIEMBRE, CALLE EMILIO MÉNDEZ C.P. OLAYA EN EL DISTRITO DE CARQUÍN.

VIERNES 1

Ventanilla (08:30 a 16:30)

CIUDADELA PACHACÚTEC MZS. A, B, C, C1

Los Olivos (09:00 a 17:30)

A.H. LAURA CALLER MZS. 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16A, 17, 17A, 18

Santa Rosa (09:30 a 11:30)

URB. COOVITIOMAR MZS. A, F, K, N, O, AV. ALEJANDRO BERTELLO MZS. L, JR. LOS CLAVELES MZS. G, K, L, M, N, O, JR. SAN FRANCISCO DE ASÍS MZS. F, I, AV. PANAMERICANA NORTE MZS. A, G, J, CDRAS. 4, 7, 9

San Juan de Lurigancho (09:30 a 17:30)

COMUNIDAD CAMPESINA JICAMARCA MZS. 8, A, A1, A6, B1, B6, C, C1, C6, D, D1, E, E6, F, F6, G, G6, H, H6, I6, J1, K, K1, L, L1, L6, M1, M6, N6, Ñ, Ñ6, R, R1, S, S1, T, T1, X, Y, Y1, Z, Z1

Ventanilla (10:00 a 15:00)

CIUDADELA PACHACÚTEC MZS. A, B, B1, C, C1

Bellavista (10:00 a 12:00)

URB. CIUDAD DEL PESCADOR MZS. A, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F1, G, G1, H, H1, I, J, J1, L, L1, N, N1, P1, S, S1, T, T1, W1, X, X1, URB. IMPERIO MZS. A, K, K1, M, M1

Puente Piedra (11:00 a 16:00)

ASOC. PAMPA LIBRE MZS. B, C, D

Santa Rosa (12:00 a 14:00)

URB. STA. ROSA MZS. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 34, 35, 37, 38

Callao (14:00 a 16:00)

CALLE 3 CDRAS. S/N, 1, 2, 3, CALLE 4 CDRAS. 1, 2, CALLE 6 CDRA. 1, CALLE 7 CDRA. 1, CALLE TUPAC AMARU CDRAS. 1, 2, 3, AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRAS. 32, 33, AV. FRANCISCO FORCELLEDO CDRAS. 1, 2, 3, 4, AV. CMDTE. PÉREZ SALMÓN CDRAS. 2, 3, 8, 12, 13, AV. LOS INSURGENTES CDRA. 20, URB. 10 DE JUNIO MZS. B, C, D, E, F, G, URB. EL ROCÍO MZS. B, C, D, DL, E, F, CLLE LOS JAZMINES CDRA. 1, CALLE LAS CAMELIAS CDRA. 1, CALLE LAS VIOLETAS CDRA. 1, CALLE LAS BEGONIAS CDRA. 1, URB. 2 DE JULIO A, A1, B, C, D, E, F, F1, G, H, J, JR. EL SOL CDRAS. 3, 4 URB. SAN FERNANDO

Puente Piedra (15:00 a 17:00)

P.J. JERUSALÉN MZS. A, B, C, D, L, A.H. BELÉN MZ. C, ASOC. LOS JARDINES DE ZAPALLAL MZ. B, A.H. NUEVO ISRAEL MZ. A, AV. PANAMERICANA NORTE CDRA. 3.

SÁBADO 2

Magdalena (09:00 a 10:00)

AVENIDA JAVIER PRADO OESTE 2442, URBANIZACIÓN ORRANTIA DEL MAR.

Bellavista (08:30 a 10:30)

ASOC. EL MONTE DE LOS OLIVOS MZ. A, URB. HORIZONTE II DE NARANJAL MZS. F, G

La Perla (08:30 a 10:30)

JR. FRANCISCO BOLOGNESI CDRAS. 11, 12, AV. LA PAZ CDRAS. 2, 3, JR. HUÁSCAR CDRA. 3,

San Juan de Lurigancho (09:00 a 18:00)

A.H. BAYÓVAR MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, A.H. 9 DE FEBRERO MZS. O, P, Q, R, A.H. 10 DE OCTUBRE MZS. D6

Los Olivos (09:00 a 15:00)

01136S JR. RÍO SANTA CDRAS. 1, 2, JR. PALLASACA CDRAS. 2, 15, JR. PATAZ CDRAS. 14, 15, JR. FERMÍN FITZCARRALD CDRAS. 2, 15, 16, JR. HUARMEY CDRAS. 2, 14, 15, JR. YÁNAC CDRAS. 2, 14, 15, AV. SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO CDRAS. 15, 16, JR. CARHUAZ CDRAS. 14, 15, JR. PATAZ CDRAS. 14, 15, AV. UNIVERSITARIA NORTE CDRAS. 1, 16, 36, URB. LOS PINARES MZS. P, S, X, Y, URB. COVIDA MZS. A, B, C, H, H1, P

Ventanilla (10:00 a 11:30)

A.H. BALNEARIOS MZS. S/N, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, A.H. OASIS DE PACHACÚTEC MZS. F, F1, G1,

Ventanilla (12:30 a 14:00)

A.H. NUEVO PROGRESO MZS. A, A2, I, I2, J2, Q, R, S, T, V, X, X1, Y1, Z, Z1, A.H. HIJOS DE VILLA LOS REYES MZS. S, Z, Z2.

Callao (11:30 a 13:30)

JR. ALBERTO SECADA CDRA. 5, JR. GUISSE CDRAS. 2, 4

Ventanilla (14:30 a 16:00)

A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS MZS. H, H1, I, I1, J1, L, L1, M1, N, N1, N2, Ñ, Ñ1, O, O1, P1, Q1, R, R1

Callao (11:30 a 13:30)

FUNDO OQUENDO-CARRETERA A VENTANILLA KM.16, AV. CL-100, AV. CARRETERA VENTANILLA URB. FUNDO OQUENDO

DOMINGO 3

Puente Piedra (15:00 a 17:00)

AV. LAS VEGAS MZS. H, J, K URB. INDUSTRIAL LAS VEGAS

