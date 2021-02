Intervinieron a 6.645 personas y se aplicaron 5.757 multas en los dos primeros días de confinamiento El Gobierno detalló que las personas fueron sancionadas por transitar sin pase laboral, por desplazarse en un vehículo particular sin autorización, por salir de casa durante la cuarentena sin una justificación adecuada, por no usar la mascarilla y no portar el DNI.