Con el tráfico de todos los días y los precios en incremento, buscar formas de ahorrar el presupuesto se ha vuelto de gran importancia. Por eso, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) se viene consolidando como una buena y ventajosa alternativa para los conductores peruanos.

Según datos de Solgas, este combustible mueve a más de 650 mil vehículos a nivel nacional, superando a otras opciones gracias a su efectividad y buen precio. Sin embargo, como en todo cambio, siempre hay dudas y mitos que se presentan al momento de elegir.

MIRA AQUÍ: Realizarán cirugía gratuita de fisura labial y paladar hendido a niños de Lima y provincias

Para que tomes una decisión informada, cuides tu economía y protejas la mecánica de tu auto, toma en cuenta estas cuatro preguntas claves que todo conductor debe hacerse antes de convertir su vehículo a GLP:

¿De verdad voy a sentir el ahorro?

El GLP es una alternativa mucho más barata si lo comparamos con la gasolina o el diésel. Según Solgas, los consumidores finales que se pasan a este sistema logran un ahorro estimado de cerca de 50% frente a los gastos que tendrían usando combustibles tradicionales.

¿Es cierto el mito de que el gas malogra el motor a largo plazo?

En realidad, la combustión del GLP es limpia y no genera residuos, lo que evita la corrosión y permite que el motor y el lubricante tengan una mayor vida útil. Además, a diferencia del gas natural (GNV), el GLP tiene una temperatura de llama más baja, lo que significa que el motor no sufre de “estrés térmico” y las piezas no se desgastan prematuramente.

¿El peso del tanque de gas podría dañar los amortiguadores del vehículo?

Este factor no representa un riesgo para la estructura del vehículo. Los tanques de almacenamiento de GLP son considerablemente más livianos que otros cilindros. Al elegir GLP, se evita sumar al vehículo un peso extra de entre 80 y 100 kilos, protegiendo eficientemente el sistema de amortiguación

¿No encontraré un grifo en mi ruta?

Actualmente, el abastecimiento está garantizado. En el Perú, conseguir GLP es muy fácil porque existe una infraestructura de más de 1,800 estaciones de servicio a nivel nacional. Además, al instalar el sistema mantienes tu tanque original de gasolina, por lo que tu carro se vuelve dual y aumenta su autonomía en carretera.

Si tu respuesta a estas cuatro preguntas fue “sí, quiero ahorrar” y “no, no quiero descuidar mi carro”, el GLP puede ser una buena opción para ti. Haz cuentas de cuánto gastas hoy en combustible a la semana: si recorres la ciudad todos los días o sueles salir a carretera, la diferencia la empezarás a notar en tu bolsillo desde el primer tanqueo.