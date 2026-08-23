La ganadería lechera busca sostener su productividad en un escenario marcado por desafíos climáticos ante la llegada del Fenómeno El Niño Costero. Frente a este panorama, productores consideran que la mejora genética, la eficiencia y la capacidad de adaptación serán factores relevantes para responder a las nuevas condiciones del sector.

En esa línea, la Asociación Holstein del Perú realizará los días 12 y 13 de setiembre la XII Feria Nacional de Ganado Lechero 2026, que reunirá en Mamacona, Lurín, a productores, criadores y ejemplares de las razas Holstein y Brown Swiss.

“La feria permite mostrar el nivel genético y productivo que ha alcanzado la ganadería lechera peruana, así como el esfuerzo de los productores por mejorar la calidad y eficiencia de sus animales. Elevar estos estándares es clave para producir más y mejor con los recursos disponibles, reducir costos y fortalecer la competitividad de los ganaderos, especialmente de los pequeños y medianos productores”, señaló Javier Valera, directivo de la Asociación Holstein del Perú y presidente del comité organizador.

Durante las dos jornadas, los ejemplares Holstein y Brown Swiss serán evaluados en distintas categorías juveniles y adultas. El programa también contempla reconocimientos especiales y campeonatos que distinguirán a los mejores expositores y criadores de cada raza.

La jornada del sábado 12 comenzará a las 10:00 a.m. con el juzgamiento de ejemplares Brown Swiss en categorías juveniles. Posteriormente se realizará el juzgamiento de ejemplares Holstein, también en sus categorías juveniles.

Por la tarde continuará el juzgamiento de ganado Holstein y a las 5:00 p.m. se darán a conocer los resultados del concurso. La primera jornada culminará con un espectáculo de Caballos Peruanos de Paso, programado para las 5:30 p.m.

El domingo 13 estará dedicado al campeonato adulto y al gran campeonato Holstein. El juzgamiento comenzará a las 10:00 a.m. con las categorías adultas de esta raza, que incluyen vacas en diferentes etapas de lactación y una categoría vitalicia.

Diana Cunliffe, ganadera y presidenta de la Asociación Holstein del Perú, sostuvo que el encuentro también permitirá acercar la actividad ganadera al público y poner en perspectiva el papel de la productividad y la genética en el desarrollo de la cadena láctea.

“Esta feria nos permite mostrar el trabajo que vienen realizando los ganaderos para mejorar la calidad y productividad de nuestro hato lechero. En un contexto de mayores desafíos climáticos y de costos, es fundamental seguir apostando por la genética, la eficiencia productiva y la articulación de toda la cadena para fortalecer la ganadería nacional y garantizar una producción sostenible de leche para los consumidores”, afirmó Cunliffe.

Además de las competencias, la feria contará con espacios para la venta y degustación de productos lácteos, entre ellos quesos, yogures y leche, así como un patio de comidas con platos a base de carne.

La XII Feria Nacional de Ganado Lechero 2026 se realizará en el local de la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso, ubicado en la Parcela N.° 2 de Alameda Mamacona, en Lurín. El ingreso será gratuito.