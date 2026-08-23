Por Redacción EC

La ganadería lechera busca sostener su productividad en un escenario marcado por desafíos climáticos ante la llegada del Fenómeno El Niño Costero. Frente a este panorama, productores consideran que la mejora genética, la eficiencia y la capacidad de adaptación serán factores relevantes para responder a las nuevas condiciones del sector.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.