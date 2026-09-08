Emprendedores de Oxapampa llevan lo mejor de su tierra a Lima
Emprendedores de Oxapampa llevan lo mejor de su tierra a Lima
Por Redacción EC

Los sabores, productos, tradiciones y atractivos de Oxapampa llegarán a Lima. Del 10 al 13 de septiembre, la Alameda 28 de Julio, ubicada frente al Parque de la Exposición, será escenario de la Feria Productiva y Cultural Oxapampa Reserva de Biosfera 2026, una iniciativa que busca acercar al público limeño la diversidad productiva, cultural y turística.

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