El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña y la organización internacional Komedy Plast de los Estados Unidos desarrollarán una campaña de cirugías craneofaciales gratuitas dirigida a niños y adolescentes con diagnósticos complejos. Todo el proceso se realizará del 31 de enero al 6 de febrero.

Esta iniciativa solidaria permitirá mejorar la salud, funcionalidad y calidad de vida de 16 menores con malformaciones craneofaciales congénitas o adquiridas. Participarán el equipo médico del INSN Breña y 15 voluntarios internacionales de la Misión Médica de Malformaciones Craneofaciales Komedy Plast 2026, entre ellos 7 cirujanos plásticos, 2 neurocirujanos, 4 anestesiólogos y 2 técnicos quirúrgicos, liderados por el doctor Jeffrey Weinzweig.

Durante la campaña participan niños y adolescentes con deformaciones o defectos craneofaciales congénitos o adquiridos, entre ellos: Síndrome de Crouzon, Síndrome de Appert, Síndrome de Goldenhar, Síndrome de Parry-Romberg, hipoplasia del tercio medio facial, prognatismo mandibular, hipertelorismo de órbita, ameloblastoma mandibular, craneosinostosis, hipoplasia severa mandibular y agenesia parcial de oído externo.

La evaluación y selección final de pacientes se realizará el sábado 31 de enero. Las edades de los menores oscilan entre los 2 y 17 años, y son procedentes de regiones como Huánuco, Amazonas, Ica, Loreto, Ayacucho, Lambayeque, Piura, Áncash y Callao, así como de diversos distritos de Lima, como San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Chaclacayo, San Martín de Porres y Chorrillos.

Donación de sangre para asegurar cirugías

Para asegurar el éxito de la campaña de cirugías gratuitas a pacientes con malformaciones craneofaciales, el Banco de Sangre del INSN de Breña convoca a la ciudadanía a donar sangre hasta el viernes 30 de enero. Las personas interesadas pueden acudir al centro pediátrico de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. Los requisitos son estar en buen estado de salud, tener entre 18 y 60 años y un peso mínimo de 55 kilos.

Jornada de cirugías de 24 horas

Las cirugías de alta complejidad se llevarán a cabo del 2 al 6 de febrero, en jornadas continuas de 24 horas, permitiendo intervenir casos que comprometen funciones vitales como la respiración, alimentación y el desarrollo integral de los pacientes. Posteriormente, los menores recibirán un seguimiento postoperatorio permanente a cargo de especialistas del instituto pediátrico.

Como parte del enfoque integral de la campaña, también participarán los payasos terapéuticos de Caring Clowns Internacional, quienes brindarán acompañamiento emocional a los pacientes antes, durante y después de las intervenciones, ayudando a reducir el estrés y la ansiedad asociados a los procedimientos quirúrgicos.

En esta misión médica participan de manera articulada los equipos de especialistas del INSN Breña: Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial, Anestesiología, Unidad de Cuidados Intensivos, Farmacia, Servicio Social, Oficina de Cooperación Científica Internacional, Neurocirugía, entre otras áreas, garantizando una atención integral, segura y de alta complejidad.

Cabe resaltar que el Servicio de Cabeza y Cuello Maxilofacial del INSN ha realizado más de 30 cirugías complejas de este tipo en el 2025.