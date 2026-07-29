La fascinante historia de Surco en nuevo libro: desde el señorío de Sulco hasta la actualidad.
La fascinante historia de Surco en nuevo libro: desde el señorío de Sulco hasta la actualidad.
Por Redacción EC

la Municipalidad de Santiago de Surco lanzará el próximo 2 de agosto el libro “Santiago de Surco. La antigua huerta de Lima”, una obra que reconstruye la historia del distrito desde los tiempos del antiguo señorío de Sulco, pasando por la época virreinal y republicana, hasta la actualidad. La presentación será en la 30.ª Feria Internacional del Libro de Lima.

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