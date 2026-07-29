la Municipalidad de Santiago de Surco lanzará el próximo 2 de agosto el libro “Santiago de Surco. La antigua huerta de Lima”, una obra que reconstruye la historia del distrito desde los tiempos del antiguo señorío de Sulco, pasando por la época virreinal y republicana, hasta la actualidad. La presentación será en la 30.ª Feria Internacional del Libro de Lima.

Con una cuidada edición de más de 250 páginas a todo color, tapa dura y gran formato, la obra ofrece una experiencia visual y documental única. Fotografías históricas e inéditas acompañan un relato que condensa más de 500 años de fascinante historia de uno de los distritos más modernos de la capital.

El recorrido incluye cinco ejes temáticos: Historia, Patrimonio, Comercio, Educación y Presente con visión, que, entre otros temas, permiten descubrir el origen de las urbanizaciones más representativas de Surco, la importancia de su gastronomía, el nacimiento de la primera Fiesta de la Vendimia del Perú, las tradicionales celebraciones de Semana Santa y la historia de la iglesia Santiago Apóstol y la casa hacienda San Juan Grande, y más.

La publicación cuenta con el prólogo del alcalde de Surco, Carlos Bruce, e incorpora testimonios de destacados vecinos y personalidades que enriquecen el relato con vivencias y recuerdos que forman parte de la memoria colectiva del distrito. También participarán en la presentación la comunicadora Carla García y el ex alcalde de Surco Carlos Dargent.

Evento

La presentación del libro se dará como parte de la Noche de Gala Surcana, que incluye también una velada artística con la presentación del reconocido tenor nacional Juan Antonio de Dompablo, la Orquesta Filarmónica de Niños Surcanos y el Coro Polifónico de Niños y Adultos de la Municipalidad de Surco, convirtiendo la noche en una verdadera celebración de la identidad surcana. Este evento se llevará a cabo en el auditorio Fundación BBVA Blanca Varela desde las 8:00 de la noche.

El libro “Santiago de Surco. La antigua huerta de Lima” ya puede adquirirse en el stand N°6 de la FIL Lima, ubicado al inicio del pasillo central. Posteriormente estará disponible en el Museo de Historia de Surco, en la Plaza de Armas del distrito.