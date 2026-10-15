Por Redacción EC

La salud mental se ha convertido en un riesgo estratégico para las organizaciones en Latinoamérica, y en el Perú en particular, indicó Marsh (NYSE: MRSH), firma global líder de servicios profesionales. La evidencia de sus estudios People Risk 2026 y Redefiniendo la Salud Mental 2025 muestra avances en iniciativas, pero también brechas en medición, liderazgo y respuesta ante crisis.