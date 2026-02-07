Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Examen visual a los niños
Examen visual a los niños
Por

Los problemas visuales en la infancia están pasando cada vez más desapercibidos. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, los errores de refracción no corregidos, también conocidas como “ametropías”, son una de las principales causas de discapacidad visual en el mundo, y en Latinoamérica afectan a millones de niños. En países como Perú, donde los controles oftalmológicos infantiles aún no son sistemáticos, muchos niños llegan tarde al diagnóstico, cuando el aprendizaje y el desarrollo están comprometidos, así lo dio a conocer el doctor Jorge Fernández, médico oftalmólogo de Oftalmosalud.

Lima sur: realizan descarte gratuito de cáncer de mama
Sucesos

Lima sur: realizan descarte gratuito de cáncer de mama

Miraflores: Denuncias vecinales destapan una ruta informal y riesgosa a las playas de la Costa Verde
Lima

Miraflores: Denuncias vecinales destapan una ruta informal y riesgosa a las playas de la Costa Verde

Audiencias Vecinales: El programa del alcalde Carlos Bruce que convierte chatarra en viviendas se expande en Lima
Sucesos

Audiencias Vecinales: El programa del alcalde Carlos Bruce que convierte chatarra en viviendas se expande en Lima

Audiencias universitarias: Los candidatos al nuevo Congreso bicameral responderán ante líderes juveniles
Sucesos

Audiencias universitarias: Los candidatos al nuevo Congreso bicameral responderán ante líderes juveniles