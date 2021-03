Pese a que el presidente de la República, Francisco Sagasti, ha sido claro en asegurar que el Estado Peruano, así como lo hacen otros países del mundo, se seguirá encargando de las compras de las vacunas contra el COVID-19, hay opiniones a favor de que empresas privadas también participen en esta negociación.

Este pedido se hace basado en la necesidad de acelerar el proceso de vacunación que recién se ha iniciado en el país. Hasta el momento, se han vacunado a cerca de 300 mil personas que pertenecen a la primera línea de salud, así como de seguridad, tal como se estableció en el cronograma de vacunación.

A continuación exponemos algunas de las voces que se han manifestado, hasta el momento, a favor y/o en contra del pedido.

Presidente Francisco Sagasti

En una entrevista brindada al dominical Cuarto Poder, el presidente Francisco Sagasti aseguró que el objetivo del Gobierno en la segunda ola del COVID-19 es garantizar que el proceso de vacunación se realice basándose en la equidad y la no discriminación. Ante la consulta de cuál es su opinión sobre el pedido para que el sector privado compre también vacunas contra el coronavirus, Sagasti fue claro y directo:

“Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no la tiene no se vacune, es lo que queremos evitar en primer lugar”, afirmó el mandatario.

Sagasti agregó además que ve “extremadamente difícil” que en el actual contexto de escasez de vacunas contra el COVID-19 en el mundo, se concreten negociaciones en los próximos cinco meses.

Añadió, además, que no existe un organismo en el sector privado, como la Contraloría, que garantice que en un eventual proceso de vacunación a trabajadores de empresas este se desarrolle con equidad.

El presidente Francisco Sagasti ha sido claro en afirmar que el Ejecutivo buscará vacunas basados en la equidad. (Foto: Presidencia)

Óscar Ugarte

Desde que asumió como ministro de Salud, Óscar Ugarte ha sido quien más ha opinado sobre el proceso de vacunación y el interés del sector privado de participar en la compra de las vacunas. El pasado 16 de febrero, Ugarte dejó abierta la posibilidad de que el sector privado pueda adquirir las vacunas para inmunizar al personal que labora en las empresas.

“Sé que hay muchos empresarios que quieren promocionar, adquirir vacunas para su personal y lo va a distribuir gratuitamente a su personal. ¿Por qué no?”, dijo entonces.

En esa entrevista realizada en un programa de Willax Tv, el ministro de Salud también dijo lo siguiente: “No es nuevo que haya una interacción público-privada para muchas cosas en salud. La ley dice “se autoriza la participación del sector privado” con una sola condición, que el precio no sea mayor al que ofrece el sector público”.

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, ha asegurado que no existe prohibición al sector privado para que realice la compra directa de las vacunas. (Foto: Minsa)

Días después, Ugarte aclaró en una entrevista a Canal N que las empresas privadas no podrán comercializar las vacunas contra el coronavirus antes que el Estado termine de cerrar los contratos con los laboratorios.

Explicó que eso se debe a que en todo el mundo las farmacéuticas solo están vendiendo las vacunas directamente a los estados.

“Para que un privado pueda comprar tiene que haber registrado el medicamento en Digemid. ¿Cuántas vacunas están registradas para que se pueda vender hoy? Solo dos: Sinopharm y Pfizer”, dijo.

Aquella vez, el ministro de Salud también agregó lo siguiente: “La primera condición es que la vacuna sea gratuita para todos, sino la posibilidad de pago se vuelve en un factor discriminador e inequitativo y es algo que no se puede aceptar”.

El último lunes, Óscar Ugarte volvió a dar su opinión sobre el tema: “El Estado está negociando vacunas con diversas empresas, pero no puede ser que alguien venga y le pegue un codazo al Estado, compre y altere todo. No digo que quienes desean participar estén pensando en eso, pero son reglas claras que tendrían que tomarse en cuenta”.

Violeta Bermúdez

La primera ministra Violeta Bermúdez recordó la semana pasada que la adquisición de vacunas se da a nivel de Estado porque puede comprarse a nivel escala para garantizar su aplicación todas las personas sin distinción, sean formales o informales. También opinó que quizá en el futuro el sector privado pueda comprarlas de manera directa, cuando las dosis no sean tan escasas.

“Bueno, en algún momento los privados van a poder adquirir vacunas, pero en este momento los laboratorios están negociando a nivel Estado. Estamos hablando de un bien escaso, no es que las vacunas estén sobrando y cualquier persona puede ir y adquirirla”, señaló Bermúdez a RPP.

La primera ministra ha explicado en reiteradas ocasiones que no existen grandes dosis de vacunas para que el sector privado pueda adquirirlas por su parte.

“Hay muchas propuestas que hemos recibido, yo pienso que son iniciativas de muy buena voluntad porque todas están orientadas a que todos estemos vacunados en el breve plazo, pero también como Estado nosotros tenemos que garantizar que exista un principio de equidad, pero también prioridad de las poblaciones”, señaló la primera ministra.

Los candidatos

Algunos postulantes a la presidencia también han participado en el debate. El candidato presidencial por Acción Popular, Yohny Lescano, dijo que de ser Gobierno autorizaría de inmediato al sector privado a comprar las vacunas contra el COVID-19 de manera directa. Esto, pese a que el Ejecutivo se ha encargado de explicar en numerosas ocasiones que no se trata de autorizar la compra por parte de este sector, sino de la cantidad de dosis que aún existe en el mundo.

“Los parámetros debe ponerlo el Estado y autorizar a los privados a traer las vacunas en condiciones adecuadas. Por lo menos, en esta emergencia, ponerse la camiseta del Perú y vacunar a un costo razonable”, dijo a RPP.

El candidato de Acción Popular ha dicho que él sí autorizaría al sector privado para comprar las vacunas.

Según Lescano, es positivo que las empresas privadas puedan importar las dosis para inmunizar a sus trabajadores. “Y si pueden traer para vacunar a otros sectores a costo, no para negocios, no para lucro, que sigan colaborando”, señaló.

Por su parte, la candidata presidencial de Juntos Por el Perú, Verónika Mendoza, criticó que otros postulantes estén haciendo un negocio del tema de las vacunas.

“Estamos los que queremos un cambio de verdad y están los que quieren repetir las mismas viejas recetas que nos han traído hasta aquí. Están quienes quieren hacer de la vacuna un negocio como Lescano, Keiko Fujimori, el señor (Rafael) López Aliaga, alineados a la Confiep, que no quieren comprender, no sé con qué afán, que la vacuna es un bien escaso”, indicó en una entrevista a RPP.

Verónika Mendoza ha criticado a los otros candidatos presidenciales que quieren hacer un negocio con las vacunas.

Mendoza también opinó que lo que debería buscarse es una colaboración estrecha entre el Estado y el sector privado para que el plan de vacunación sea exitoso.

“Tiene que haber una colaboración muy estrecha, pero el plan de vacunación tiene que garantizarse, no en función de quién tiene más plata [...] El Estado tiene que garantizar que la vacunación sea ordenada, planificada, universal y gratuita poniendo por delante al personal de salud, a nuestros abuelos y no a quien más plata tiene”, comentó.

Otra de las candidatas presidenciales que ha emitido su opinión sobre el tema es Keiko Fujimori. La representante de Fuerza Popular respondió a las declaraciones del presidente Francisco Sagasti emitidas en Cuarto Poder.

Keiko Fujimori ha criticado al presidente Sagasti por asegurar que priorizarán la equidad en la vacunación.

“Señor presidente, hay que igualar hacia arriba, salvando vidas y no hacia abajo, dejando morir a miles de peruanos. Los complejos ideológicos están condenando a morir a todos por igual”, afirmó en un video difundido en sus redes sociales.

Fujimori criticó directamente al presidente de la República luego de que este explicara la prioridad del Estado de encargarse directamente de la vacunación para favorecer a todos por igual.

“Señor Sagasti, equidad no es condenar a muerte a miles de peruanos porque sus traumas ideológicos prefieren que esa igualdad sea igualdad en la muerte y no igualdad en la vida. Esto no es una competencia, debe ser una suma de esfuerzos para salvar vidas”, refirió.

La Confiep

En quincena de febrero, la Confiep informó a través de un comunicado que había iniciado un proceso de consulta en el empresariado para averiguar su disposición para comprar vacunas contra el COVID-19 y distribuirlas gratuitamente entre sus empleados.

Al ser consultada por el tema, la titular de la Confiep, María Isabel León, dijo que en ese momento no existía ningún plan en ejecución y que “cualquier acción que sea adoptada será en colaboración y con autorización del Gobierno y los entes rectores en materia de salud”.

Recientemente, tras las declaraciones del presidente Francisco Sagasti sobre la intención del Estado de ejecutar el plan de vacunación basándose en la equidad, León opinó en su cuenta de Twitter de una manera particular:

“Hay en el corazón humano un gusto depravado por la igualdad que lleve a los débiles a querer rebajar a los fuertes a su nivel y que conduce a los hombres a preferir la igualdad en la servidumbre, a la desigualdad en la libertad”. Alexis de Tocqueville.

Este martes, el presidente Sagasti se reunió con León para abordar el tema de la vacunación y el apoyo que desea brindar el sector privado. El presidente declaró que, por ahora, han acordado en que el sector empresarial solo podrá apoyar con el aspecto logístico para la distribución de las vacunas, mas no con las compras.

