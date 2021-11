La presidenta ejecutiva de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), María Jara, recalcó ayer, durante una conferencia, que no renunciará a su cargo pese a que la gestión del titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, insiste en removerla.

La autoridad indicó que su remoción del cargo solo puede darse por seis causales: fallecimiento, incapacidad permanente, renuncia aceptada, impedimento legal, falta grave e inasistencias injustificadas.

“En absoluto vamos a renunciar. Este trabajo, tan delicado y difícil, de luchar contra estas mafias e incluso poner en riesgo la vida personal, lo he asumido con absoluta responsabilidad por 5 años. Porque así como quieren cesar a la presidenta de la ATU, también podrían quererlo hacer con el caso de los representantes Ministerio de Vivienda, de Economía y de las municipalidades. Igual sería ilegal e ilegítimo”, dijo.

Asimismo, Jara se pronunció sobre un informe que viene circulando, remitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica del MTC, que indica que el cargo de miembro y presidente del consejo directivo de la ATU “estaría comprendido dentro de la clasificación de funcionario público de libre designación y remoción”.

“Es una medida inconstitucional, ilegal. Toda medida que tiene un origen ilegal es una medida nula. [...] No se trata de la gestión de una persona, sino de la institucionalidad”, señaló.

Vale recodar que la semana pasada, durante la negociación con un sector de cuestionados transportistas urbanos de Lima para que no acaten una huelga, el ministro Silva ofreció sacar de sus cargos a las jefas de la Sutrán y de la ATU. En el primer caso, esto se cumplió, aunque la nueva funcionaria renunció ayer tras una serie de cuestionamientos.

Sobre esta cita, Jara sostuvo que se enteró de su realización por los medios de comunicación. Agregó que el grupo de transportistas que querían acatar el paro “no representaba más del 20% de la oferta de transporte público” y que “no había ninguna razón para ceder ante su agenda”.

“Mi impresión (al enterarse de la reunión) fue de sorpresa, desagrado y absoluta incomprensión. En esa reunión se dijo algo irreproducible y de una falta de respeto extrema para los servidores público y los 11 millones de usuarios. Estuvo el equipo técnico de ATU, que explicó nuevamente que este grupo que se quería ir a la huelga no representaba más del 20% de la oferta de transporte público y que básicamente estaba vinculado a empresas del Callao. La ATU sabía perfectamente cómo lidiar con esta información y no había ninguna razón para ceder ante esta agenda”, detalló.

Sobre la promesa del ministro Silva de revocarla de su cargo dijo que los asesores debieron informarle lo que señala la ley y el reglamento de la ATU, que la designación de su Consejo Directivo, incluido la de la presidencia ejecutiva, es de 5 años. “Hay que leer la ley, lo que dice la Defensoría y seguramente todo abogado bien formado se lo puede corroborar”, resaltó Jara.

María Jara reveló que Mirtha Vásquez le dejó en claro que considera “ilegal e inconstitucional” el ofrecimiento hecho por el ministro Juan Silva a los gremios de transportistas.

La Defensoría del Pueblo advirtió hace unos días que la designación de la titular de la ATU tiene una duración de cinco años, por lo que una posible remoción “constituiría un acto ilegal, debido a que apenas han transcurrido dos años desde el nombramiento de su actual presidenta”.

En otro momento, Jara consideró importante que “se respete la autonomía de la ATU y se la blinde de miradas y agendas políticas”.

Proponen reemplazo de Jara en la ATU

Esta noche, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, se presentó en la comisión de Transportes del Congreso, donde aseguró que ha enviado una propuesta al presidente de la República para que se retire del cargo de presidenta ejecutiva de la ATU a María Jara y sea reemplazada por Fabián Felix Susaníbar Tello.

Susaníbar es el actual director general de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes del MTC, designado por la actual gestión desde agosto de este año. Anteriormente fue asesor legal de las municipalidades de La Molina y San Miguel.

“Sobre la designación del señor Susaníbar [en la ATU], esto ya ha sido elevado a Palacio de Gobierno, está en manos del presidente, porque eso se hace mediante resolución suprema, no ministerial. Entonces el presidente evaluará, verá si está dentro de sus facultades cesar en su cargo [a María Jara] o no”, dijo Silva.

En un momento de su presentación, Silva criticó a la actual gestión de la ATU por no haber creado aún un sistema integrado de transporte en la capital. “¿Tenemos un sistema integrado? Ustedes van a la avenida Tacna y allí circula todo tipo de vehículos aunque por allí pasa un corredor [el azul]. ¿Por qué pasa eso? Porque han recortado las líneas que pasaban por allí pero no les han dado otra ruta. Por eso el desorden, por eso el caos, no tienen líneas”, sostuvo.

Agregó que semanas atrás se reunió con María Jara y le pidió que atienda a los transportistas públicos de la capital pero que ella no hizo esto. También criticó a la ATU por las demoras en la ejecución de la línea 2 del metro.

