Resumen

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Más de 6,600 estudiantes de escuelas públicas en Lima serán acompañados por tutores de inteligencia artificial para reforzar matemáticas.
Más de 6,600 estudiantes de escuelas públicas en Lima serán acompañados por tutores de inteligencia artificial para reforzar matemáticas.
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Más de 6,600 estudiantes de quinto de secundaria de colegios públicos de Lima serán acompañados por tutores de inteligencia artificial para fortalecer sus competencias en matemáticas y tomar decisiones informadas sobre su futuro profesional. La iniciativa forma parte del programa “Eligiendo Mi Camino”, impulsado por el Banco Mundial, uDocz, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Anthropic y otros aliados estratégicos.

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