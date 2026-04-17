Más de 6,600 estudiantes de quinto de secundaria de colegios públicos de Lima serán acompañados por tutores de inteligencia artificial para fortalecer sus competencias en matemáticas y tomar decisiones informadas sobre su futuro profesional. La iniciativa forma parte del programa “Eligiendo Mi Camino”, impulsado por el Banco Mundial, uDocz, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Anthropic y otros aliados estratégicos.

El despliegue ocurre en un contexto crítico, ya que, en el Perú, solo el 10% de los estudiantes del sistema público alcanza niveles adecuados en matemáticas al finalizar la secundaria, y apenas 3 de cada 10 estudiantes accede a educación superior, según el INEI. Esta combinación no solo limita las oportunidades de desarrollo, sino que también incrementa el riesgo de que miles de jóvenes queden fuera del sistema educativo y laboral. En un país donde la transición entre la escuela y el futuro es altamente frágil, estas brechas se traducen en mayor informalidad y pérdida de talento.

Sobre esta base, uDocz lideró el desarrollo, en conjunto con el Banco Mundial, la DRELM y Anthropic, de una versión adaptada al entorno escolar que integra dos componentes clave: un tutor de inteligencia artificial en matemáticas, diseñado específicamente para estudiantes de 5° de secundaria y alineado al modelo de competencias del Minedu para 2026, y un asistente de orientación vocacional que permite a los estudiantes identificar sus intereses, explorar rutas formativas y conectarlas con oportunidades reales de educación y empleo. De esta manera, el último año de secundaria deja de ser un punto de incertidumbre y se convierte en una etapa de decisión informada.

Esta solución se basa en despliegues previos de uDocz en educación superior en América Latina, donde sus tutores de IA ya han acompañado a millones de estudiantes en la región, con mejoras comprobadas en desempeño académico y mayor confianza en el aprendizaje. Su implementación en el entorno escolar no es una simple extensión, sino una adaptación diseñada para el contexto de la educación básica, donde el acompañamiento temprano puede tener un impacto decisivo en la trayectoria académica de los estudiantes.

“Desde uDocz, cuando decidimos asumir el reto de desarrollar este tutor de IA para matemáticas en alianza con el Banco Mundial, la DRELM y Anthropic, creamos no una herramienta genérica, sino infraestructura educativa basada en inteligencia artificial que identifica brechas de aprendizaje en tiempo real, acompaña a cada estudiante de forma personalizada y apoya decisiones clave sobre su trayectoria académica, todo dentro del contexto pedagógico del sistema educativo peruano. Pensamos también en el docente y su rol central, por lo que esta tecnología lo potencia al integrarse en el aula como un aliado continuo que interviene el aprendizaje en el momento exacto en que ocurre”, señala Diego Castrillón Dioses, director de alianzas de uDocz.

En su primera fase, entre marzo y julio, la iniciativa impactará a más de 6,600 estudiantes en 110 colegios de Lima Metropolitana. El despliegue se realiza dentro del aula y bajo la guía de docentes previamente capacitados, quienes cumplen un rol central en la implementación de la solución, asegurando un uso responsable de la inteligencia artificial y su integración efectiva en el proceso de enseñanza.

Este despliegue no solo cierra brechas actuales, sino que impulsa una nueva forma de integrar la inteligencia artificial en la educación pública: un sistema de acompañamiento estructurado con un tutor diseñado sobre sólidas bases pedagógicas, que opera dentro del aula, fortalece el rol docente e interviene el aprendizaje en tiempo real. Más allá de este caso, estas implementaciones definen un nuevo estándar para la región, superando herramientas de IA genéricas para avanzar hacia soluciones diseñadas a medida del entorno educativo, capaces de responder a sus dinámicas y generar impacto real a escala.