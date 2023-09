Más del 20% de tablets compradas durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra presentan fallas o están inoperativas a pocos años de ser entregadas a los escolares de colegios estatales del país, de acuerdo con un informe del propio Ministerio de Educación (Minedu).

Un reportaje del programa “Panorama” señaló que los equipos fueron entregados como parte de las clases virtuales del programa Aprendo en Casa, en el contexto de la pandemia del COVID-19.

En el documento del Minedu, que lleva por título “Evaluación de impacto de la estrategia de cierre de brecha digital”, se revelan graves conclusiones, como que “no se podía conectar a internet desde la tablet”, “las tablets no se vienen utilizando”, “más del 20% de tablets entregadas presentaron problemas y no pudieron ser utilizadas de manera efectiva”, “poca o nula conectividad a internet” y “no se encuentran impactos en los aprendizajes”.

“Panorama” indicó que las tablets presentan fallas, ya que no carga la batería, y otras se encuentran inutilizables porque no encienden. Además, se resalta que muchas de ellas no cuentan con internet, pese a que el expresidente Martín Vizcarra había anunciado que vendrían con conectividad incluida. Esa situación se repite en colegios de zonas rurales y urbanas.

En el reportaje hace hincapié que los equipos no han tenido impacto en la educación debido a que no cuentan con internet, no está contemplado su mantenimiento y no se contempló la capacitación de los profesores para el manejo de las tablets.

El caso

El 18 de abril del 2020, en el inicio de la cuarentena por la pandemia del COVID-19, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que, para cerrar la brecha en materia digital y educativa, el gobierno adquirirá más de 840 mil tablets para destinarlas a los estudiantes de la zona rural y urbana en situación de pobreza de nuestro país.

El mandatario precisó que se autoriza al Ministerio de Educación a adquirir 719 mil tablets con servicio de Internet móvil para alumnos de 4°, 5° y 6° de primaria y toda secundaria del ámbito rural; así como 123 mil 780 tablets para la zona urbana en situación de pobreza.