Un 20% de adultos mayores de 70 años aún no han sido vacunados contra el coronavirus a la fecha, informó este martes el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell. Recordó que aún esta inmunización se continúa desarrollando en Lima y otras regiones del país como parte del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

En diálogo con el noticiero América Noticias, el funcionario aclaró que cuando inicia una jornada de vacunación para un nuevo grupo etario no conlleva a que ya no se atienda a las personas, cuyo proceso de inmunización ya empezaron hace semanas o meses atrás. En esa línea, exhortó a que toda persona que pertenece al grupo seleccionado de acuerdo al padrón, puede acceder a la aplicación de dosis.

Rosell indicó que en el grupo de personas mayores de 70 años que aún no son inmunizadas figuran los que están como rezagados o pertenecen a población de zona rural, ya que en esos lugares aún no llegan la distribución de dosis debido a que no cuentan con la cadena de frío adecuada para la conversación de la vacuna contra el coronavirus.

“El viernes estamos empezando la vacunación en Lima y Callao de 65 años a 69, pero es de 65 a más porque siempre hay rezagados. Los adultos de 80 o 90 que no pudieron vacunarse, igual se les incluye y se les vacuna sin ningún problema”, señaló.

“De acuerdo al padrón, nosotros tenemos todavía un 20% de adultos de 70 años que no han sido vacunados. En algunos [casos] porque viven en zonas rurales que no están incluidas aún en esta primera etapa de vacunación, recuerden que hay algunas regiones que tienen la vacuna Pfizer, tienen una cadena de frío específica. En esas regiones hay que enviarles otro tipo de vacunas para complementar su vacunación”, explicó Rosell.

Insistió que en su mayoría, ese 20% es población mayor de 70 años “no alcanza” su inmunización por tema de cadena de frio, pero que será subsanado. “No vamos a vacunar a un grupito ahí [en las zonas rurales que son pequeñas] debemos ir a vacunar a todas las personas mayores de 18 años. Hay un plan de pueblos indígenas donde se tiene previsto usar [las vacunas] de AstraZeneca y Sinopharm”, agregó.

