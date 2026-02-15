La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), adscrita a la Municipalidad de Lima, retiró un promedio de 30 toneladas de basura y 218.08 toneladas de desmonte de la Panamericana Sur con el fin de proteger la salud pública.

Asimismo, se inició la recuperación de espacios públicos con la plantación de 10 árboles que mejorarán el paisajismo, a lo que se sumó también, tareas de barrido y papeleo, registrando una cifra de 40 000 mil m2, en solo un día, a lo largo de la Panamericana Sur desde el trébol de Javier Prado hasta Pucusana.

Con estas actividades de limpieza, se mejora el medio ambiente, se incrementa el bienestar ciudadano y se reduce la inseguridad y delincuencia, ya que al contar con espacios y lugares limpios se genera mayor orden, además de disminuir enfermedades y evitar focos infecciosos.

Unos 56 operarios de limpieza ejecutaron sus labores desde la madrugada del sábado 14 hasta la noche, especialmente en los puntos críticos de la vía, provistos de 4 compactas, 4 volquetes, 1 minicargador, 1 retroexcavadora, 4 camiones barandas y 5 camionetas.

En tanto, en la Panamericana Norte también se realizaron el sábado 14 las mismas acciones, retirando 12.030 toneladas de residuos sólidos, 124 toneladas de desmonte y 20 000 mil m2 de barrido y papeleo. Estas labores fueron realizadas por 54 operarios de limpieza, quienes utilizaron 1 compacta, 1 volquete, 1 retroexcavadora, 2 buses, 1 camión baranda y 3 camionetas resguardos.

Las labores de limpieza en la Panamericana Sur y Norte se realizan todos los días por parte de los operarios. Por ello, Emape hizo un llamado a la ciudadanía a no arrojar residuos ni desperdicios, ya que si una persona atenta contra el ornato puede ser denunciada a la central de vigilancia o llamando o escribiendo al +51 939 561 906. Estas acciones están prohibidas y son sancionadas con multas de hasta S/1337.

Dentro del cronograma de actividades de intervención en la Panamericana Sur, además de la limpieza y la campaña de difusión de la multa para los infractores que arrojan basura y/o desmonte en dicha carretera, se ha iniciado la recuperación de espacios públicos con la plantación de árboles. Las labores de limpieza y plantación de árboles continuarán en esta vía y también en la Panamericana Norte.