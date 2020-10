Lima: parques zonales reabrirán sus puertas este fin de semana con aforo del 60% El horario de atención será de lunes a domingo, de 6:45 a.m. a 6 p.m., y por reapertura la entrada costará S/1. No obstante, de lunes a viernes, hasta las 9 a.m., las personas podrán ingresar de manera gratuita