Como ocurre en el mes de octubre de cada año, la imagen del Señor de los Milagros saldrá a recorrer las principales calles de Lima, acompañada de miles de fieles. Te contamos todos los detalles a continuación.

Luego de la paralización de actividades por la pandemia del COVID-19, por tercer año consecutivo las andas del Cristo de Pachacamilla saldrán en procesión en la capital, en medio del fervor católico.

Como ya es tradición, el Cristo Moreno recorrerá las calles capitalinas en cinco procesiones, tal y como lo confirmaron la Hermandad del Señor de los Milagros y el Arzobispado de Lima.

Primeras actividades

En el santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas, todos los días de octubre se celebrará la Santa Misa en los siguientes horarios: 6:00 a.m., 7:00 a.m., 9:00 a.m., 10:30 a.m., 12:00 p.m., 1:30 p.m., 4:30 p.m., 5:30 p.m., 7:00 p.m., 8:00 p.m. y 9:00 p.m.

De igual manera, se informó que el horario de atención del Santuario será de lunes a domingo de 5:45 a.m. a 10:00 p.m. En tanto, el Santo Rosario será a las 6:30 p.m. y las confesiones todos los días desde las 8:00 a.m.

En octubre se llevarán a cabo las “Meditaciones Nocturnas en el Mes Morado”, un espacio de reflexión que se compartirá todos los días de octubre a las 9:00 pm por la página web del Arzobispado de Lima y sus redes sociales (Facebook y YouTube).

Recorridos procesionales

Sábado 5 de octubre

El Cristo Moreno recorrerá la avenida Tacna, av. Emancipación; los jirones Chancay y Conde de Superunda para luego retornar al Santuario de las Nazarenas por la Av. Tacna.

Viernes 18 de octubre

El Señor de los Milagros recorrerá la Av. Tacna, Jr. Ica, Jr. de la Unión ingresando a la Plaza de Armas para los homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal continuando por el Jr. Carabaya, Jr. Ucayali, Av. Abancay, Jr. Junín, Jr. Huanta, Jr. Áncash, Jr. Manuel Pardo, Jr. Junín hasta la Iglesia del Carmen de Lima, donde pernoctará.

Sábado 19 de octubre

El Señor recorrerá el Jr. Huánuco, Jr. Puno, Jr. Antonio Bazo e ingresará al Hospital Dos de Mayo, volverá a tomar el Jr. Antonio Bazo, Av. Grau, ingresará al Hospital Almenara, volverá a tomar la Av. Grau, Av. Nicolás de Pierola, Jr. Andahuaylas donde visitará la iglesia Santa Catalina, Jr. Inambari, Av. Nicolás de Pierola , Av. Abancay, Jr. Leticia, Av. Zavala Loayza, Jr. Miguel Aljovín, Av. Paseo de la República e ingresará al Palacio de Justicia luego retomará la Av. Paseo de la República, Jr. Carabaya, bordea la Plaza San Martin para tomar la Av. Nicolás de Piérola y finalmente la Av. Tacna para ingresar a la Iglesia de las Nazarenas.

Lunes 28 de octubre

El Cristo de Pachacamilla recorrerá la Av. Tacna, Av. Nicolás de Piérola, Jr. Cañete, Av. Alfonso Ugarte, ingresará al Hospital Loayza, volverá a tomar la Av. Alfonso Ugarte, Av. Venezuela, Jr. Varela, Av. Bolivia, Av. Garcilaso de la Vega para finalmente tomar la Av. Tacna para ingresar a la Iglesia de las Nazarenas.

Viernes 1 de noviembre

El Cristo Moreno recorrerá la Avenida Tacna, Jr. Callao, Jr. Chancay, Av. Emancipación y finalmente la Av. Tacna para ingresar al Convento de las Nazarenas.