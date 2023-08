La Municipalidad de Comas clausuró, este lunes 7 de agosto, uno de los locales principales de Sedapal, ubicado en la cuadra 5 de la avenida Belaunde, lo que afectará a este y otros distritos como Independencia, Rímac, San Martín de Porres, Carabayllo y el propio Comas.

En la argumentación para tomar esta medida, se afirma que este local carece de la documentación de seguridad y opera con una ampliación no declarada y por la que no se paga impuestos.

Flor Ramírez, coordinadora de Fiscalización de esta comuna explicó, en declaraciones a TV Perú, las faltas administrativas en las que se ha incurrido.

“Se ha determinado que las condiciones en las cuales está funcionando el local no son las adecuadas a las que ha declarado en tema de áreas. Son faltas administrativas, (Deben) ponerse a derecho y declarar el área que está utilizando comercialmente”, apuntó.

Comas: Municipalidad clausura sede de Sedapal

Sedapal se pronuncia

El Servicio de agua potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) calificó de “abuso” la medida adoptada por la Municipalidad de Comas.

Carolina Niquen, vocera de Sedapal, declaró que si bien es un área no declarada, “esta no es la vía”.

“La municipalidad dice que no pagamos impuestos, mentira. Si eso fuera así, la municipalidad hubiera optado por mandarme una multa de impuesto predial, pero no cerrarme el centro de servicio”, dijo.

Cinco distritos afectados

La funcionaria de Sedapal remarcó que se podrá abastecer a 5 distritos como Independencia, Rímac, San Martín de Porres, Carabayllo y Comas.

“Los pobladores que tengo acá acaban de hacer la constatación policial y no puedo sacar las camionetas, o camiones cisternas, no puedo sacar los hidrojets. ¿Qué pasaría si en este momento ocurre un incendio? no puedo sacar, no puedo abastecer a los pobladores”, declaró.

“El daño no es para Sedapal, sino para la gente de a pie que se atiende diariamente. La gente viene y reclama”, agregó.