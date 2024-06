Obtener el pasaporte sigue siendo uno de los trámites más complicados que hay en el Perú. El problema no está en el proceso de recojo, el cual es rápido, pues se hace el mismo día en que uno acude a la sede de la Superintendencia Nacional de Migraciones. La dificultad se encuentra en tener que esperar varias semanas y hasta meses para poder obtener una cita a través del portal web de la entidad.

Varios usuarios han denunciado a través de redes sociales que continúan las demoras en el sistema de citas. Refieren que tras colocar su número de DNI y elegir la sede de su preferencia un mensaje les advierte que ya no hay citas disponibles. Señalan que esto ocurre en todas las sedes, tanto en Lima como en provincias.

A fin de facilitar este trámite y que más personas puedan acceder a su pasaporte, Migraciones anunció semanas atrás que se habilitarían 10 mil citas adicionales por mes. Sin embargo, esta medida parece ser insuficiente por la alta demanda que hay de este documento.

En tanto, otros usuarios señalaron que adicional a este problema de la falta de citas, tampoco se puede ingresar al servicio de atención de mesa digital para solicitar el pasaporte por emergencia.

Es imposible obtener una cita para sacar pasaporte. Ya son varios días intentando y en ninguna sede esta disponible.@MigracionesPe @Defensoria_Peru @IndecopiOficial pic.twitter.com/sdVRvJFHBo — 𝕃𝕚𝕤𝕤 𝔻𝕚𝕒𝕫 (@evelissd) May 28, 2024

Cabe decir que el último miércoles el portal de Migraciones habilitó por algunas horas citas en algunas sedes como Lima Norte, Lima Este, Puruchuco y Villa María del Triunfo. Si bien es cierto hubo usuarios que pudieron acceder a citas, muchos otros siguen sin poder hacerlo, ya que dicha disponibilidad no es continua.

Venta de citas por internet

En medio de este contexto, hay algo que llama la atención: mientras decenas de usuarios denuncian este hecho, El Comercio comprobó que inescrupulosos continúan dedicándose a tramitar de manera irregular ese documento mediante la venta de citas para los siguientes días. Por lo general, ofrecen sus servicios en plataformas digitales como Facebook.

Basta darle un vistazo rápido a esta página para poder darse cuenta de la cantidad de avisos que se pueden encontrar. Este Diario ya había advertido de esta situación en más de una oportunidad el año pasado, sin embargo, parece ser que nada ha cambiado. Estas personas actúan a la vista de las autoridades e incluso publican sus números para contactarlos por WhatsApp o Telegram y solicitar más detalles.

No obstante, las citas para pasaporte ya no son ofrecidas a través de de Marketplace, como se hacía meses atrás. Todo apunta a que este sitio ya no permite este tipo de anuncios y los habría bloqueado. Ahora la promoción se hace a través de grupos de Facebook, algunos con miles de miembros. Según los avisos, estas personas aseguran sacar citas sin mayor problema y en el más breve plazo.

Además, publican capturas de mensajes de “agradecimiento” de supuestos clientes que lograron obtener rápidamente su pasaporte tras adquirir sus “servicios”. También muestran imágenes de WhatsApp donde se observan pasaportes, al parecer, recién tramitados por los usuarios.

Entre los “requisitos” que solicitan están contar con el DNI vigente y no tener multas electorales. Luego, piden realizar el pago correspondiente en el Banco de la Nación (derecho de expedición del pasaporte) y una foto del comprobante. A esto se le agrega el nombre completo, número del DNI y la fecha de nacimiento de quien desea la cita y/o una foto de la parte frontal del documento de identidad. Cumplido todo esto, ellos ya se encargan de lo demás.

Acto seguido, consultan con qué proximidad uno requiere la cita, pues de acuerdo a ello es el precio por pagar. Este oscila entre los 50 y 200 soles. Incluso, algunos sujetos ofrecen citas dentro de las 24 horas y otros afirman poder tramitar el pasaporte por modalidad de emergencia, es decir, de manera inmediata por supuestos motivos de viaje inminente (con boletos de avión ya adquiridos). En este caso el periodo de espera es de tan solo dos horas. Vale decir que esta modalidad es por la que cobran más.

Por otro lado, Facebook no es la única red social que es utilizada por estas personas inescrupulosas con el fin de ofrecer citas para obtener el pasaporte. Hablamos de Tiktok, plataforma donde viene aumentado este tipo de avisos. Se trata de videos cortos donde aparece el servicio en mención y los números de contacto.

¿Qué responde Migraciones?

Consultado por este Diario por la falta de disponibilidad para sacar citas, Migraciones no respondió directamente, aunque sí informó que en lo que va del año, ha puesto a disposición cerca de 485 mil citas para tramitar el pasaporte hasta el mes de junio. En ese periodo, dijo que se han expedido cerca de 445 mil pasaportes a nivel nacional, lo que equivale al 75% del promedio anual expedido en todos los años previos a la actual gestión.

“El año pasado, se emitió un récord de 927 mil pasaportes, la mayor cifra en la historia de la entidad. Sin embargo, cerca del 50% de estos documentos no ha sido utilizado para viajar, hasta la fecha”, sostuvo.

Recordó también que para garantizar la atención a todos los ciudadanos, actualmente se atiende sin cita previa a quienes cuenten con su boleto aéreo, dos días hábiles antes de su vuelo internacional u 8 horas antes en la agencia de Migraciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (pasaporte de emergencia). “Este servicio está disponible en todas nuestras oficinas de pasaportes y así lo informamos en nuestras redes y la misma web de citas, que habilita citas de manera progresiva”, precisó.

Migraciones recomendó a las personas que tienen el pasaporte de 5 años, no tramitar aún el nuevo documento de 10 años, a menos que sea necesario, esté por vencer o ha sido extraviado o robado. Esto, a fin de contribuir a asegurar la atención a los ciudadanos que necesitan el pasaporte.

Sobre las citas que se ofrecen por redes sociales, hizo un llamado a no hacer caso pues aseguró que se trata de una estafa. En esa línea, exhortó a tramitar el pasaporte a través de los canales oficiales.

“Eviten ser estafados. Invitamos a los ciudadanos a obtener su pasaporte únicamente a través de los canales oficiales de Migraciones, ya sea con cita previa o sin cita por un viaje que esté próximo a realizar”, puntualizó.