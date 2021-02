Conforme a los criterios de Saber más

Tras la revelación de que más de 400 personas, entre ellos funcionarios del Gobierno, se vacunaron en secreto, el doctor Germán Málaga, exinvestigador principal de los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 de Sinopharm, adelantó que se comunicará con los representantes del laboratorio chino para disculparse por los errores cometidos durante este proceso.

“Yo los voy a buscar para pedirles disculpas y agradecerles en haber confiado en mí estos meses de investigación. Esto será cuando yo me sienta mejor y se dará durante el fin de semana”, expresó el investigador en conversación con este diario.

Málaga, quien fue destituido de su cargo de investigador principal el último miércoles, sostuvo que fue correcta la decisión que tomó la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) al apartarlo de la investigación de los ensayos clínicos.

“Hay una serie de cosas irregulares que se tienen que investigar y aclarar. Primero que nada está la universidad, el estudio y las personas. Si hay dudas de mi actuación evidentemente es lo correcto”, indicó. “He cometido un montón de errores en este proceso por diferente índole. No en el estudio, porque el estudio es impecable, sino (errores en ) el manejo paralelo al estudio”, agregó.

El escándalo de las vacunas empañó lo que debió haber sido una esperanzadora primera etapa de inmunización en el país. En la imagen, personal de salud del Hospital Edgardo Rebagliati recibe la primera dosis de Sinopharm en el quinto día de vacunación. (Foto : Jesus Saucedo / GEC)

El investigador señaló incluso que le sorprende que no lo hayan despedido de la universidad pese al escandalo de “Vacunagate”. “Me he equivocado horrible y he tomado decisiones horribles. Me parece natural este tipo de actitudes por parte de la universidad. Es más, me sorprende que no me hayan botado, pero me parece que apartarme de la investigación es lo lógico y lo coherente”, dijo.

El futuro de los ensayos clínicos

Germán Málaga aclaró que los ensayos clínicos de la fase tres de Sinopharm en el Perú seguirán su curso, como está estipulado en el cronograma. “El ensayo no se va a retrasar porque ya está todo encaminado y lo que han decidido es quitar la mancha que soy yo para que le dé transparencia al estudio”, señaló el investigador.

Asimismo, Málaga agregó que al laboratorio chino no le convendría parar los ensayos clínicos. “Es un estudio importante para el Perú y para ellos (Sinopharm) porque han invertido un montón de dinero, además no se va a caer por una persona o por un equipo de investigación. Siempre hay gente que pueda asumir perfectamente la conducción del estudio”.

El especialista indicó que ya está coordinada la llegada de las dosis de Sinopharm al Perú para las personas que recibieron el placebo en el mes de setiembre. Agregó que ya se iniciaron los trámites y las vacunas estarían llegando en las próximas tres semanas.

Investigación por el caso ‘Vacunagate’

Germán Málaga también se refirió a las declaraciones de Fernando Carbone, líder de la comisión que investiga el llamado ‘Vacunagate’, quien señaló que es posible que la investigación lleve a una nueva lista de funcionarios vacunados conocidos hasta la fecha.

“No hay más nombres en la lista. Hemos pasado la lista con las cambios que se han hecho. Es más hemos incorporado a tres personas que se vacunaron entre el 12 y 15 de febrero para ser absolutamente transparente. No hay otra lista”, remarcó.

Además, admitió que fue un error vacunar al presidente Vizcarra y su familia. “Fue un error todo, vacunar fuera del contexto del estudio. No se quiso transparentarlo. Todo fue un error”, agregó.

Ensayos clínicos de la vacuna candidata Sinopharm en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en 2020. (Foto: Joel Alonzo)

Durante la entrevista Málaga prefirió no hablar del empresario dueño del chifa Royal, César Loo, del Nuncio Apostólico, Nicola Girasoli, la abogada Cecilia Blume y otros nombres que figuran en la nómina de vacunados. “No voy a hablar de personas puntuales, no voy a individualizar la situación”, dijo.

El investigador dejó en claro su posición sobre el hecho de que esas dosis no se usaron en el personal de primera línea y sí para vacunar a funcionarios, consultores, empresarios, del entorno cercano a la UPCH, MINSA, Ministerio de Relaciones Exteriores entre otros implicados.

“Esos productos de investigación se convierten en vacunas recién el 31 de diciembre. Entonces [no es preciso] asumir que eso podría servir para gente de la UCI o de salud, ni nosotros sabíamos que funcionaban. Sin embargo, igual está mal porque esas dosis vinieron para personal relacionado al estudio no para otras personas”, finalizó.

