La Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores (Ley 27189) menciona que brindar el servicio de taxi en motocicleta es ilegal. Por su parte, el Reglamento Nacional de Administración del Transporte (RNAT) indica que el servicio de taxi debe ser ofrecido exclusivamente por autos de la categoría M1 , es decir, con tres o cinco puertas y ventanas laterales detrás del conductor.

En consecuencia, el pasado martes por la noche, Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) solicitó a los operadores de internet el bloqueo del servicio de traslado en moto de pasajeros que ofrecen DiDi y la compañía Picap. En ese sentido, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ya remitió al MTC los informes necesarios para que inicie el proceso de bloqueo de los aplicativos móviles.

#MTCInforma📢 | ¡Didi moto y Picap NO VAN!

El servicio de taxi en moto está prohibido❌. El #MTC ha requerido a los operadores de Internet el bloqueo inmediato de estos aplicativos. #Ahora #Actualidad #LoÚltimo #MotoTaxi

— Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) August 16, 2023

Pese a la solicitud, El Comercio verificó que Didi continúa ofreciendo transportes pagados en moto. Del mismo modo, la aplicación todavía acepta solicitudes de registro de nuevos interesados en trabajar mediante este servicio.

Para constatar el potencial riesgo que implicaría contratar el servicio de taxi en moto, la campaña #NoTePases de este Diario decidió probarlo en dos ocasiones. Así también, realizamos el proceso de inscripción para trabajar como chofer con una motocicleta.

Viajando en 'Didi moto'

El servicio de taxi en moto que ofrece Didi se solicita a través de la aplicación para pasajeros.

El primer viaje inició en La Victoria en una moto de color negro y placa 0673FC. Una primera mala señal: nuestro chofer, identificado como Jasson, cargaba una mochila de delivery de la empresa PedidosYa. Él nos contó que trabajaba con distintas aplicaciones de viajes y acababa de entrega un pedido. Luego de darnos un casco y subirnos a la moto, el conductor se vio obligado a empezar el viaje llevando el bulto en la mano izquierda . Esto impedía que sujete correctamente el timón y pudo ocasionar un accidente con los vehículos que pasaban a los costados. Entonces, nos pidió que la llevemos en la espalda.

Llevar la gran mochila de delivery al conducir impedía que el conductor maniobre correctamente el timón de la moto. Foto: Joel Alonzo | GEC / JOEL ALONZO

Durante el recorrido, el motociclista excedió en más de 10 km/h el límite máximo de velocidad en calles y jirones (30 km/h), y avenidas (50 km/h). Esta infracción equivale a S/. 891. Asimismo, cruzó el semáforo en rojo en la intersección de Prolongación Iquitos y el jirón Emilio Althaus. Esta falta se multa con S/.594.

De acuerdo con el sistema de papeletas pendientes de pago del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Jasson registra una infracción por no respetar las señales de tránsito (código G57) , que cometió el 5 de agosto de este año. Por tanto, Didi no aplica filtros sobre la cantidad de papeletas de los conductores.

Realizamos un segundo viaje desde la avenida Arequipa. Una vez que abordamos la motocicleta, empezó una apurada carrera serpenteante entre autos y buses. El motociclista, identificado como Christian, también sobrepasó en más de 10 km/h el límite máximo de velocidad en calles, jirones y avenidas. También, invadió la ciclovía de la avenida Canadá para aventajar a los demás vehículos. A esta infracción le corresponde una multa de S/.368.

Franklin Barreto, exjefe de investigación de accidentes de tránsito de la PNP, asevera que el servicio de taxi en moto incrementa las posibilidades de que ocurran accidentes de tránsito . Barreto explicó a El Comercio que mantener el equilibrio en una motocicleta lineal depende mucho de la pericia del conductor. El experto detalla que el motociclista debe de tener en cuenta que su acompañante representa un tipo de carga que no es estática, sino que se puede mover, lo cual puede generar una desestabilización al conductor. En ese sentido, cargar una mochila de delivery y un pasajero detrás representa un gran riesgo para el chofer y su acompañante.

Además, Barreto señala otro factor a tomar en cuenta es el casco de seguridad, el cual debe cumplir ciertas exigencias a fin de que realmente pueda proteger al ocupante en caso de un accidente.

“El casco de seguridad no puede ser de talla estándar . Su función es no permitir que la cabeza se mueva. Si este no se encuentra bien adherido, puede ocasionar lesiones severas si la persona cae”, sostuvo.

¿Qué exige Didi para realizar el servicio de taxi con una moto?

El Comercio realizó el proceso de inscripción para trabajar como chofer de moto de Didi desde la aplicación para conductores. Estos fueron los resultados.

Lista de datos del conductor y el vehículo que solicita Didi a las personas que desean trabajar de taxi con una moto. (Foto: Captura de pantalla).

El sistema de registro en línea solicita colocar una foto personal, nombres, apellidos, número de DNI y ciudad de registro. Además, el sistema pide adjuntar la licencia de conducir de clase B (electrónica o física), SOAT y certificado de antecedentes penales.

Foto: Captura de pantalla

Acerca de la información del vehículo, el conductor solo debe señalar cuál es el color de la moto. Es decir, no se le solicita indicar la marca ni el número de placa . Estos datos se verificarían únicamente mediante el SOAT. Tampoco se pide incluir una foto del vehículo.

Foto: Captura de pantalla.

Asimismo, el sistema de inscripción de Didi no menciona la necesidad de que el chofer asista a una revisión presencial. Tampoco se solicita que el conductor realice una evaluación psicológica o valide que su revisión técnica está vigente.

Además, Didi no pide el récord de conductor (dato que se podría registrar con la licencia), ni la tarjeta de propiedad del vehículo, documento que permitiría comprobar si la moto pertenece o no al conductor que la registró. De esta manera, podría evitarse el alta de una moto robada.

Tampoco habría cómo confirmar que los datos y documentos colocados son reales. Lo concreto es que el plazo de validación de datos de inscripción toma, según la aplicación, entre 24 y 72 horas. Solo después de esto, el chofer podría prestar servicio.

Didi asegura que cumple las normas

Didi remitió un nuevo pronunciamiento a El Comercio a propósito de los cuestionamientos a la empresa por infringir las normas de transporte al ofrecer el servicio de taxi en moto.

“En DiDi, siempre buscamos cumplir con las regulaciones pertinentes en todos los lugares donde operamos, y el Perú no es la excepción. La reciente llegada de DiDi Moto a Lima se da respetando las regulaciones locales y en línea con las normativas vigentes”, asegura la compañía.

Adicionalmente, la compañía se refirió a las razones por las que optó por ofrecer este servicio en el país.

“Moto es un servicio que está disponible a través de nuestra plataforma en varios otros países, con millones de usuarios que eligen DiDi como su mejor opción para arrendar un viaje con seguridad en Colombia, República Dominicana, México, Argentina y Brasil. Nuestro compromiso de generar un impacto positivo, de manera segura y conveniente, en todos los mercados en los que estamos presentes, sigue vigente y hoy más fuerte que nunca para la comunidad peruana”, argumentan.

Sin embargo, no mencionan detalles sobre la alerta emitida por el MTC.