El Gobierno postergó hasta el 30 de noviembre del 2026 la implementación de la nueva Placa Única Nacional de Rodaje para vehículos menores de categoría L, que incluye motocicletas y mototaxis. Mediante el Decreto Supremo N°021-2025, publicado el martes, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) anunció la suspensión de un grupo de artículos, numerales y anexos aprobados en el 2008 vinculados al nuevo sistema de codificación, colores, dimensiones técnicas y elementos holográficos de las matrículas.

Además, se suspende la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N.° 007-2025-MTC que incorporaba la placa holográfica delantera obligatoria para este tipo de vehículos.

Con esto, el Gobierno dejaba sin efecto el anuncio emitido hace apenas 25 días, donde se destacó por ejemplo la incorporación del chip de identificación por radiofrecuencia (RFID) en la calcomanía electrónica delantera, lo que facilitaría el acceso en tiempo real a datos como identificación del vehículo, vigencia del SOAT, inspecciones técnicas, entre otros.

Además, trae abajo el cronograma de replaqueo obligatorio que habría iniciado en febrero del 2026 y pretendía extenderse hasta noviembre del 2031.

El MTC aseguró que con la prórroga buscan continuar con las acciones necesarias para asegurar una adecuada puesta en marcha del nuevo sistema, garantizando la continuidad del servicio de expedición de placas y la correcta identificación vehicular, según la agencia Andina.

Sin embargo, el gerente general de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Jaime Graña, aseguró a El Comercio que la entidad, encargada desde el 2010 de la fabricación y entrega de las placas vehiculares, recién tomó conocimiento de la disposición a través del decreto supremo publicado ayer provocando lo que calificó como “una crisis operativa total”.

“Esta decisión ha sido unilateral, no fue consultada previamente con nosotros como lo exige nuestro convenio vigente y creemos que expone a miles de familias que quieran comprar un vehículo ligero porque nuestros cálculos nos dicen que puede tomarnos cuatro meses rehacer toda la cadena de suministro e importar los materiales para regresar a una placa como la anterior”, explica.

Graña agrega que actualmente no hay motocicletas que tengan las nuevas placas porque la Sunarp siguió registrándolas bajo la antigua numeración de 6 dígitos incluso después del 17 de diciembre. El problema principal estaría para quienes adquieran un nuevo vehículo durante este periodo de incertidumbre.

Según un comunicado publicado luego del sorpresivo decreto, la AAP asegura que llevaba un año preparando la nueva línea de producción y exhorta al MTC “a que nos reciba urgentemente para que nos instruya sobre los pasos siguientes a esta medida”.

El Comercio intentó comunicarse con el MTC pero no obtuvo respuesta por parte del ministerio.

Cabe recordar que si bien la implementación de las nuevas placas buscaba fortalecer la seguridad vial, también formaba parte de las diversas acciones anunciadas desde el Gobierno para enfrentar las crecientes tasas de delincuencia. Sin embargo, parece estar condenada al mismo camino que otras iniciativas similares, como la del chaleco reflectivo con número de placa, vigente de forma general entre el 22 de mayo y el 20 de junio de 2025, posteriormente derogado y luego reactivado de manera parcial desde noviembre únicamente en zonas declaradas en estado de emergencia, sin que hasta ahora exista evidencia pública de un impacto real en las tasas de criminalidad.

En esa misma línea, el MTC también retrocedió en su planteamiento inicial de exigir que los cascos de los motociclistas lleven impreso el número de placa, una propuesta anunciada en abril de 2025 que finalmente fue descartada tras las críticas por su inviabilidad técnica y operativa, limitándose el sector a definir únicamente los tipos de cascos permitidos. A ello se suma que otros componentes del paquete original —como la identificación obligatoria en cajuelas o baúles de delivery— quedaron sin aplicación efectiva tras sucesivas modificaciones normativas.

“Nosotros estamos de acuerdo en cualquier tipo de modificación que pueda ayudar en la identificación, como se intentó con los chalecos y luego con las placas, pero en realidad no es la solución al problema de inseguridad ciudadana. Ya está demostrado que los delincuentes roban el vehículo y pueden clonar su identidad o tergiversan su numeración para que no se vea la original”, comenta a El Comercio el presidente de la Asociación de Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP), José Luis Huamán.

El vocero del gremio de motociclistas, además, teoriza que la postergación responde a que esta vez la ley incluye un cronograma de reemplazo de las placas, algo que no había pasado con las modificaciones de matrículas de años anteriores, y lo que habría complicado alcanzar un acuerdo con la AAP.

“El cronograma exige que todos cambiemos la placa y seremos los usuarios quienes cubriremos dicho costo. En una publicación en redes sociales, el propio MTC anunció hace unas semanas que la nueva placa iba a costar 90 soles y el trámite 27, un total de 117 soles que nosotros vemos como un abuso”, señala Huamán, quien propone que desde la AAP ajusten los costos y que las municipalidades provinciales subsidien una parte porque “finalmente ellas van a ser retribuidas con las fotopapeletas que se impongan o a través de la fiscalización”.

De acuerdo a Graña, desde el 17 de diciembre, fecha en la que debían empezar a emitirse las nuevas placas, la AAP solo tuvo una reunión con el MTC en la que intentaron absolver sus observaciones. La principal fue el costo de las matrículas.

“Nosotros tenemos dos costos, el de la AAP para la administración, sistemas, institución; y el de la placa que viene de un proveedor internacional. Nosotros pedimos la que sería la segunda placa más barata de la región, tomando en cuenta que la más barata no tiene chip y esta sí. El costo de la distribución, lo que nosotros ponemos como AAP, estaría pasando de 27.19 soles a 30 soles, es un incremento del 12% en 6 años. Mientras que el costo total de la placa pasa de 66.80 soles a 85 soles, incluido el IGV. Es un aumento del 27% pero ahora incluirá chip, una lámina reflectiva, un sistema de diseño numérico infalsificable, dos hologramas y todo un sistema de software”, detalla el gerente general del gremio automotor.

Graña asegura también que desde la AAP ha existido “toda la disponibilidad de absolver las observaciones, pero nos sorprende que se haya pateado el tablero de esta manera. Nosotros podíamos explicarles cuántos meses tomaría el reajuste, podíamos usar placas temporales con la base de la placa del Mercosur, creo que aún hay alternativas pero todo pasa por la disposición de encontrar la solución”.

Desde el gremio resaltaron su preocupación por la continuidad del servicio ante un cambio tan repentino. “La AAP tomó este encargo en el 2010, cuando las placas se entregaban en 2 o 3 meses. Hoy en día nosotros tenemos 42 oficinas a nivel nacional y las entregamos en pocos días. Nos preocupa que si esto termina mal los más afectados serán finalmente los consumidores”, indica Graña.