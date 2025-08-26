Tren Lima–Chosica en vilo: López Aliaga cede vía al MTC pero con fecha límite | Tenemos Que Hablar

Hoy analizamos el reciente anuncio del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que cede al MTC el uso del corredor ferroviario del tren Lima–Chosica, con una condición clara: si no se pone en operación en breve plazo, la cesión queda nula de todo derecho. Exploramos el contexto: la llegada del segundo lote de trenes donados por Caltrain, la inversión prevista de 2 millones de dólares en medidas de seguridad (vallas y protección entre Chosica y Monserrate), y el silencio del premier Eduardo Arana y del ministro César Sandoval.