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El despliegue de los fiscalizadores de la Sutran se desarrollará en paralelo con las labores que ejecutan de forma ordinaria los agentes de Aduanas, el personal de Migraciones y sus homólogos de las entidades de control de la República del Ecuador. Foto: Andina/composición GEC
El despliegue de los fiscalizadores de la Sutran se desarrollará en paralelo con las labores que ejecutan de forma ordinaria los agentes de Aduanas, el personal de Migraciones y sus homólogos de las entidades de control de la República del Ecuador. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) habilitó un nuevo puesto de control dentro del Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) de Tumbes con el objetivo de fiscalizar el transporte internacional de carga y pasajeros entre el Perú y Ecuador.

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