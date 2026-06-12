La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) habilitó un nuevo puesto de control dentro del Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) de Tumbes con el objetivo de fiscalizar el transporte internacional de carga y pasajeros entre el Perú y Ecuador.

La nueva estación cuenta con sistemas de pesaje, señalización vial obligatoria e iluminación nocturna para asegurar que las revisiones técnicas de los vehículos comerciales no se interrumpan durante la madrugada.

FOTO 2 | Durante la mañana se observó menor afluencia de migrantes en las inmediaciones del CEBAF Tumbes. (Foto: Migraciones)

Sutran controlará las cargas internacionales

El personal asignado por la Sutran en esta base fronteriza no permitirá el paso a territorio perunao de camiones que superen los pesos y dimensiones máximas permitidas por las leyes peruanas, debido a que deteriora el asfalto de la red vial nacional.

A su vez, se realizarán filtros electrónicos y físicos para detectar la documentación de los transportistas, y corroborar que cuenten con los seguros obligatorios y las autorizaciones internacionales de tránsito.

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El superintendente Gilmer Alvarez Zapata enfatizó la necesidad de contrarrestar el transporte informal de pasajeros que opera de forma ilegal en las rutas limítrofes. “La lucha contra el transporte no autorizado y la protección de la vida de los usuarios avanza a paso firme con este tipo de acciones”, precisó.

El despliegue de los fiscalizadores de la Sutran se desarrollará en paralelo con las labores que ejecutan de forma ordinaria los agentes de Aduanas, el personal de Migraciones y sus homólogos de las entidades de control de la República del Ecuador.