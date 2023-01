Asimismo, 14 burgomaestres (28%) no han ocupado previamente ningún cargo de representación popular, mientras que otros 36 (72%) se han desempeñado en algún puesto del sector público. Dentro de este grupo, resaltan aquellos que han sido solo regidores distritales o provinciales (21 alcaldes).

Ambos aspectos serán determinantes en la ejecución presupuestal del 2023. Los fondos previstos inicialmente este año para los municipios capitalinos alcanzan los S/5720 millones, un 8% más que el presupuesto inicial recibido durante el 2022.

A este escenario se sumará el escaso apego de los elegidos a las plataformas con las que llegan al poder. Según información de Infogob, 19 de los actuales alcaldes capitalinos (38% del total) han militado en más de dos agrupaciones a lo largo de su vida política y poco más de la tercera parte tenía una afiliación vigente mayor a un año al momento de ser electos. Es decir, casi 2 de cada 3 nuevas autoridades habría optado por integrar un partido o movimiento solo con miras al proceso electoral [ver cuadro].

Los factores detrás

Para el politólogo Mauricio Zavaleta, la tenue vinculación con las agrupaciones y la poca experiencia no son fenómenos exclusivos de la capital, sino que se observan a nivel nacional. “Si tienes una afiliación reciente estás frente a políticos básicamente independientes de sus partidos o movimientos, que ha sido una constante en los últimos 20 años. En cuanto a la falta de experiencia, se ha agudizado por las reformas que prohíben la reelección inmediata”, explica.

El especialista sostiene que como consecuencia de esto hay un recambio constante de políticos con menor conocimiento del manejo público. “Como en todo oficio, cuando uno es novato tiene dificultades para ejercer, hay un proceso de aprendizaje. En términos generales, tenemos políticos con baja experiencia”, resalta.

César Fuentes, director de la Maestría en Gestión pública de ESAN, añade que en Lima aún persiste una falta de visión estratégica de largo plazo para la ciudad. “Tenemos una visión distrital, se pierde un efecto escala que es importante en ciudades, que hacen manejables proyectos de gran envergadura viales, de manejo de áreas verdes”, señala.

Fuentes añade que a este problema se suma la falta de gestión y a la falta de una burocracia especializada que resista los cambios políticos. “[Las autoridades] son personas que van de frente al cargo y no tienen experiencia de regidor o en el sector público. Manejar un presupuesto de la república no es igual al de una empresa privada. Lo que tenemos es que el primer año es que habrá un retraso de inversiones porque la gente va a aprender en el cargo, eso es recurrente porque no tenemos un servicio civil que permitan que esos cambios políticos no se sientan”, dice.