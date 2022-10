En el Perú, ser mujer y, sobre todo, niña es vivir en riesgo, abandono y discriminación. Un informe del Colectivo EPU revela cifras escalofriantes, solo entre enero y abril de este año se registraron 17247 casos de violencia de diversa índole contra niñas, niños y adolescentes.

En el mismo periodo se reportaron 8057 casos de violencia sexual. De estos, el 94.9% fue contra mujeres y el 69.5% tuvieron como víctimas a menores de edad entre los 0 y los 17 años.

Y si hablamos de otros tipos de discriminación encontramos, por ejemplo, que en acceso a la educación las diferencias entre niñas y niños son preocupantes. Según el INEI 76% de las personas analfabetas en nuestro país son mujeres. Las que laboran perciben 35% menos que el salario de un hombre.

¿Qué factores ocasionan esta desalentadora situación? Para Unicef es durante la niñez que se producen brechas y desigualdades que marcan el futuro de las niñas. La deserción escolar es más alta entre niñas, el 30% de las mujeres en zonas rurales no acceden a la educación secundaria

Tres mujeres y una niña nos dan su opinión sobre qué nos hace falta como sociedad para revertir esta dura realidad.

Marlene Molero, CEO de Genderlab, nos explica “Nos falta reconocerles desde muy jóvenes que tienen las mismas oportunidades que los niños. Eso implica, por ejemplo, asignar tareas equitativas en casa. Hoy las niñas dedican más horas que sus hermanos hombres a tareas del hogar, lo que va en desmedro del tiempo que tienen para estudiar y jugar”.

Molero resalta la importancia de creer consistentemente en ellas, impulsar sus intereses e incentivarlas a seguir oportunidades tradicionalmente no asociados con lo femenino. No decirles jamás que no pueden hacer algo porque son niñas.

Para Daniela Delgado, psicóloga y vocera del colectivo “Volvamos a clases” es imprescindible comenzar a ser una sociedad coherente, donde lo prometido en el discurso vaya de la mano con acciones reales y concretas: “Es importante conmemorar esta fecha, pero más importante es implementar acciones que generen un cambio. Es necesario trabajar con los adultos y formadores para que reconozcan que niños y niñas son igualmente valiosos y capaces; y luchar contra los muchos sesgos que como sociedad e individuos cargamos en nuestro imaginario y que siguen limitando el desarrollo y empoderamiento de nuestras niñas”.

Tracy Castillo, alumna de 15 años de Innova Schools nos cuenta que uno de los principales desafíos que afrontan las niñas y las adolescentes es poder expresar lo que sienten y tener la libertad para decidir. “Formo parte de la escuela de líderes en mi colegio, y ahí he aprendido que mis pensamientos y emociones son tan importantes como las de mis compañeros; esto también me ayuda en mi ámbito personal pues en nuestro país es muy frecuente que los familiares quieran influir, por ejemplo, sobre nuestro futuro profesional”. Para Tracy acceder a herramientas y formación que den seguridad y fortalezcan la autoestima es el primer paso para enfrentar las dificultades, plantearse metas y luchar por ellas.

Aurelia Alvarado, managing director de Victoria Lab, complementa esta información resaltando la importancia de que las niñas tengan acceso a referentes, mujeres en roles de liderazgo que les muestren lo que podrían ser capaces de conseguir; aunque en nuestro país todavía son pocos hay que esforzarnos para seguir visibilizándolos.

Para Alvarado es muy importante fomentar la “mentalidad de crecimiento”, concepto acuñado por la psicóloga Carol S. Dweck de la universidad de Stanford, que consiste en que los niños y niñas sepan que son capaces de hacer cualquier cosa que se propongan, más allá de sus habilidades natas, con esfuerzo y trabajo. Estudios han demostrado que interiorizar este concepto genera mucho empoderamiento y tiene un gran impacto en la vida de las personas.

“Hay, sin duda, un trabajo importante que hacer para seguir mejorando el acceso a la educación, principalmente en zonas rurales, y sobre todo en las alumnas de secundaria que es donde por diversos motivos es mayor la deserción”, explica Alvarado.

Alvarado finaliza resaltando que el rol fundamental que cumplen los docentes en motivar, inspirar, fomentar el desarrollo de habilidades blandas, el trabajo en equipo y liderazgo en sus alumnas; seguir capacitándolos y reconociendo su labor es una pieza fundamental para conseguir un cambio.