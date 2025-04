Luego de los diferentes casos de intoxicación reportados en instituciones educativas de Piura y otras regiones del país, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, anunció la mañana del viernes, que se ha decidido declarar en emergencia y dar de baja al Programa Nacional de Alimentación Escolar Wasi Mikuna.

Y es que alrededor de 100 menores a nivel nacional resultaron afectados en los últimos días tras consumir alimentos como parte del mencionado programa de desayuno escolar. La funcionaria indicó que se viene trabajando en una norma que reconfigure el diseño de este servicio de alimentación en colegios y evite la entrega de productos que afecten la salud de los niños.

“Estamos decidiendo la extinción del actual modelo porque no podemos poner en riesgo la vida de los niños tal como estaba constituido con la entrega de productos y raciones, que fueron heredados de Qali Warma. Los proveedores ya estaban con contratos y no podíamos comprar directamente a los fabricantes”, dijo.

Casos de intoxicación

Piura

Este jueves, más de 50 alumnos del colegio Elvira Castro de Quirós, en Piura, resultaron intoxicados tras ingerir latas de pescado y bebible de harina de plátano. Todos ellos fueron trasladados a la posta de Pachitea después de presentar síntomas como picazón en el cuerpo, ronchas y dolor de estómago. El local colapsó ante el gran número de pacientes.

Al respecto, Nadya Villavicencio, directora ejecutiva del programa alimentario, lamentó lo sucedido y señaló que se paralizaron todos los lotes de estos productos. Asimismo, dijo que se comunicó con las autoridades correspondientes para que inspeccionen las plantas de producción.

“Son 277 escolares de la institución educativa, de los cuales 50 están presentando los síntomas. Ellos desayunaron en la mañana justamente conserva de pescado y un bebible de harina de plátano. Ese es el desayuno que han consumido entre las 8 y 9 a.m. Es importante mencionar que no todos los niños han consumido este desayuno”, manifestó.

Villavicencio resaltó que los padres de los estudiantes fueron los que prepararon los alimentos, por lo que dejó entrever que el problema pudo haberse originado durante la elaboración del desayuno y no a causa de los productos.

“Por eso es importante la participación de Digesa. Podría ser una de las causales, eso lo va a indicar la autoridad sanitaria correspondiente”, expresó.

Áncash

El 28 de marzo la historia se repitió, esta vez en Coishco, Áncash. Un total de 15 alumnos de la I.E. 88025 Ramón Castilla resultaron afectados luego de desayunar pan, huevo y leche proporcionados por el programa.

Los menores presentaron síntomas como vómitos, dolor de cabeza y malestar estomacal inmediatamente después de ingerir los alimentos, por lo que fueron llevados al hospital La Caleta donde permanecieron bajo observación.

Amazonas

En tanto, el pasado 2 de abril, un panorama similar ocurrió en Bagua Grande, Amazonas, el cual dejó 25 alumnos de dos escuelas intoxicados tras consumir pan y leche de Wasi Mikuna. Ellos presentaron síntomas como picazón y dolor estomacal tras consumir pan con queso y leche.

Los menores fueron trasladados a los hospitales Santiago Apóstol y El Buen Samaritano para ser atendidos por personal especializado. El director de la I.E. N° 16211, Wilder Sánchez, y el biólogo Marcial Suárez, de la Red de Salud Utcubamba, confirmaron que los estudiantes llegaron al hospital con los mismos síntomas y mencionaron que la intoxicación provenía de los alimentos.

Respuesta del Gobierno

Con relación a estas incidencias reportadas en Piura y otras regiones, la ministra Urteaga señaló que su sector está a la espera de los resultados de las investigaciones a cargo de la Dirección General de Salud (Digesa) y la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura del Perú (Sanipes), para esclarecer las causas de la intoxicación.

“Se han inmovilizado los productos en cuestión a nivel nacional. Ya no se está entregando estos productos y estamos reforzando la supervisión”, enfatizó.

Además, señaló que debido a estas situaciones se están llevando a cabo cambios estructurales. “Proveemos alimentación a 4,2 millones de escolares, por eso estamos garantizando el servicio; sin embargo, debemos pasar en el corto plazo a nuevas modalidades”, agregó la ministra.

¿En qué consiste la medida?

La ministra Urteaga detalló que su sector viene trabajando un dispositivo legal para establecer nuevas modalidades que garanticen la calidad, inocuidad, salubridad, el valor nutritivo y pertinencia cultural del servicio alimentario, dando paso a un proceso de extinción, en el corto plazo, del Programa Nacional de Alimentación Escolar tal y como se lo conoce hasta ahora.

La titular del Midis señaló que la razón de Wasi Mikuna es preparar los alimentos, comprando en el mercado local y dinamizando la economía de cada zona. Para ello, existe un plan piloto en Piura, Cusco y Ayacucho, a través de la subvención económica en 35 colegios. “No vamos a permitir productos y raciones, heredados de otros programas”, dijo.

Agregó que más del 67% de colegios reciben productos y en algunos de ellos no llegan en la calidad que corresponde. Por ello, dijo que se reforzará la coordinación con las madres de familia para que puedan acceder a productos frescos de la comunidad, con apoyo de otros sectores, evitando así la tercerización.

Urteaga aseguró que en su gestión se está haciendo cambios estructurales, que tienen que ver con estas acciones de mejora de servicio que se entrega a los escolares. Asimismo, afirmó que se ha dispuesto que todos los equipos del Midis se trasladen a los colegios y estén presentes en el territorio para monitorear la alimentación escolar. “Estamos teniendo los cuidados para que no se repitan casos de intoxicación”, sentenció.

Análisis de medidas

Jessica Huamán, de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria, dijo a El Comercio que es bastante preocupante que se haya anunciado “de forma ligera” que se va a dejar sin efecto o desactivar el programa Wasi Mikuna, considerando que atiende a más de cuatro millones de niños en etapa escolar y a 65 mil colegios. “¿Qué es lo que van a consumir los niños en situación de pobreza o pobreza extrema durante este tiempo? Considerando que varios niños no consumían desayuno en casa porque lo consumían en el colegio“, sostuvo.

La experta también indicó que si el programa va a pasar a una reestructuración, cuál será esta. En ese sentido, dijo que la ministra Urteaga ya había mencionado que se habían heredado situaciones complicadas que se estaban dando en Qali Warma, pero se supone que las autoridades fueron conscientes de todo esto al momento de lanzar el nuevo programa.

“También se debería haber reestructurado todo el sistema vinculado a los funcionarios, pues existen los monitores de gestión local que son justamente los profesionales técnicos que verifican en campo si es que realmente el alimento llega en buen estado a los colegios. Sería bueno saber qué se reestructuró al momento de pasar de Qali Warma a Wasi Mikuna antes para que nuevamente no haya funcionado el programa”, comentó.

Por otro lado, Huamán enfatizó que los síntomas que han mostrado los niños y niñas efectivamente son consecuencia de una intoxicación, pues presentaron vómitos, náuseas, baja saturación, entre otros, por lo que es posible que eso sea por un proceso inflamatorio de las vías respiratorias.

“Y esto es muy común en una intoxicación, sobre todo de un alimento de origen animal o hidrobiológico incluso, porque los padres refieren que estas intoxicaciones han podido ser, por ejemplo, en Piura consecuencia del mal estado del enlatado, y ese enlatado es un alimento hidrobiológico. Y si está en mal estado, pues sí podría ocasionar reacciones tan violentas como las que se han referido”, señaló.

Respecto a que la ministra ha querido deslizar una responsabilidad en el tema de lavado o la inocuidad que se podría haber tenido en la preparación del alimento, Huamán explicó que esto generalmente trae contaminantes biológicos, bacterias, pero los síntomas con este tipo de contaminantes no son tan violentos como los que se han visto en las recientes intoxicaciones.

“Esto sí podría llevarnos hacia la teoría de que posiblemente el producto haya estado en mal estado. Cuando se habla de la mala infraestructura de los colegios, pues eso lo debieron haber visto bien las autoridades en su momento antes de elegirlos como parte del plan piloto. Esto es bastante preocupante porque se entiende como si se estuvieran adjudicando responsabilidades en agentes externos y no necesariamente en el mismo programa”, expresó.

¿Empresas involucradas?

La ministra dijo que teniendo en cuenta que existen medianas empresas y grandes fabricantes que se forman a raíz de un programa social, no descarta que lo ocurrido en Piura y otras regiones del país esté relacionado al accionar de algunas empresas que han perdido un contrato y quieren perjudicar de alguna manera.

“Acá no hay marcas comerciales. Muchos de los fabricantes no tienen marca de identidad. Tenemos que luchar contra eso. Hay una clara decisión de la presidenta Dina Boluarte, para promover esta decisión para que las empresas corruptas no contraten con el Estado nunca más”, expresó.

Finalmente, hizo una invocación al Poder Judicial para que se ponga en primer lugar la vida de los 4,2 millones de escolares que atiende el programa, porque cuando el Gobierno sanciona a las empresas, estas obtienen medidas cautelares para volver a contratar.