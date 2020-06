Estela Paredes, fundadora y directora de La Tarumba, conversó con el dominical “Cuarto Poder” y expresó su preocupación por los trabajadores de los circos peruanos, que en tiempos de coronavirus han tenido que parar su temporada de Fiestas Patrias.

La Tarumba tuvo que suspender a más de una decena de trabajadores por el COVID‑19 y ante este panorama, la directora del prestigioso circo nacional pidió mayor agilidad de Reactiva Perú.

“Hemos tenido que suspender a 19 personas. Ha sido doloroso y solo hemos quedado 16. No sabemos todavía cómo vamos a seguir con este dolor. No hay dinero, Reactiva Perú debe activarse con La Tarumba y no es hoy o mañana, es para ayer”, dijo Estela Paredes en “Cuarto Poder”.

Fernando Zevallos, también director de La Tarumba, recalcó la importancia de reinventarse en tiempos difíciles. “El circo en cualquier parte ha sobrevivido a guerras mundiales, al cataclismo, a terremotos y a dictadores. El arte encuentra justamente en esos momentos una respuesta que no solamente necesitamos los artistas, sino que necesita la sociedad”, señaló.

Además, Zevallos pidió ayuda para sus caballos, las estrellas de su espectáculo.“Ellos no saben de pandemia, ellos no saben que este año no vamos hacer temporada (de circo) y no sabemos cómo será el próximo año. Hay que seguir atendiéndolos (a los caballos) y alimentándolos. Hay gastos de veterinario, de alojamiento, alquiler de espacio, personal de apoyo y los caballos deben estar ejercitados. Vamos a resistir hasta donde nos de la fuerza”, dijo.

La Tarumba en tiempos de COVID-19. (Video: Cuarto Poder)

VIDEO RECOMENDADO

El cine en tiempos de COVID-19

Coronavirus: Cómo viven la cuarentena los famosos de Hollywood